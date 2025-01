Serie B – Bakery Piacenza pronta al derby con Fiorenzuola. Perin out per infortunio

L’ultima partita del girone d’andata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025, per la Bakery Basket Piacenza coincide con il derby contro i Fiorenzuola Bees, domenica 5 gennaio 2025 alle ore 18:00 al PalaBakery. Per i biancorossi è una partita particolare, sotto tanti punti di vista. Questo diciannovesimo turno del torneo cadetto coincide con il primo del nuovo anno, si gioca in casa, si gioca il derby e una vittoria è fondamentale per restare aggrappati al trenino delle squadre che precedono Piacenza in classifica e che è necessario per evitare i playout. Insomma, i ragazzi di coach Giorgio Salvemini devono inevitabilmente tenere gli occhi fissi sull’obiettivo, tenere alta la concentrazione e fare di necessità virtù.

Le parole di coach Salvemini

«La partita ed il momento richiedono, tassativamente, di alzare il senso di responsabilità e di urgenza. Tradotto significa che dobbiamo alzare l’attenzione, la concentrazione, il livello di fisicità in campo, il livello di solidità della prestazione, il livello di energia come approccio. I dettagli tecnici, in questa ultima partita del girone d’andata, saranno determinanti. Vogliamo regalare la vittoria in questa partita ai nostri tifosi, che ovunque ci seguono, e alla proprietà che non ci fa mai mancare il proprio supporto».

Perin out

L’ultima trasferta del 2024, a Vicenza, è coincisa con la terza partita d’assenza per il capitano della Bakery Basket Piacenza, Marco Perin. L’esterno è alle prese con un fastidioso infortunio al gomito. Il giocatore è a riposo ma comunque non fa, e non farà mancare alla squadra ed ai propri compagni tutto il suo sostegno. Ad incominciare dal derby contro i Fiorenzuola Bees, domenica 5 gennaio 2025 alle ore 18:00 al PalaBakery. Il suo recupero sarà rivalutato successivamente dallo staff sanitario del club biancorosso.