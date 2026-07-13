Perde il controllo della bicicletta e cade, tragedia a Gossolengo: muore un uomo di 41 anni

Tragedia nella notte nei pressi di Gossolengo, dove un uomo di 41 anni ha perso la vita in seguito a una caduta dalla propria bicicletta elettrica. La vittima è Andrea Navelli.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 lungo via Dei Rivi. Secondo una prima ricostruzione, il 41enne stava percorrendo la strada in sella alla sua e-bike quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra e battendo violentemente la testa.

A notare l’uomo riverso sull’asfalto sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme al 118.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’emergenza-urgenza, che hanno tentato a lungo di rianimare il 41enne anche con l’ausilio del defibrillatore. Ogni tentativo si è però rivelato vano e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

In via Dei Rivi sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno portato alla caduta. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

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