Proseguono, nel rispetto del cronoprogramma, i lavori di Autostrade per l’Italia per ridurre il rumore del traffico autostradale nel territorio comunale di Piacenza. Dopo il completamento del primo lotto a nord dello svincolo di Piacenza Sud, a fine ottobre è stato avviato il cantiere che interessa il tratto immediatamente a sud dello stesso svincolo. Come precisa Autostrade per l’Italia, i lavori si svolgono sulla corsia di emergenza. Nel tratto interessato restano aperte tutte e tre le corsie di marcia, con larghezza ridotta.

L’intervento si inserisce nella collaborazione tra il Comune di Piacenza e Autostrade per l’Italia e risponde a un’esigenza concreta per chi vive in prossimità del tracciato autostradale. L’obiettivo è contenere il rumore prodotto dal passaggio dei veicoli e limitarne la propagazione dalla carreggiata verso le abitazioni vicine.

Nel tratto a nord dello svincolo, Autostrade per l’Italia ha già posato barriere di ultima generazione per una lunghezza complessiva di circa 600 metri. La loro caratteristica è quella di riunire in un’unica struttura due funzioni. Alla barriera di sicurezza posta lungo il margine della carreggiata sono infatti integrati i pannelli che schermano dal rumore le aree circostanti.

Con i lavori del secondo lotto, la protezione acustica viene ora estesa al tratto a sud dello svincolo. Nell’insieme, il piano di Autostrade per l’Italia per Piacenza Sud prevede l’installazione di quasi 4.000 metri quadrati di pannelli antirumore, con un’altezza media di circa quattro metri.