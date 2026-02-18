Serie B – L’Assigeco vuole ripetersi: al PalaBanca arriva Vicenza

Il derby di domenica scorsa ha visto un’Assigeco Piacenza arrembante e di fatto sono bastati due quarti per dominare la Bakery e ritornare alla vittoria dopo tre complicate uscite stagionali. La vittoria dei Lupi è arrivata grazie a una convincente prestazione di squadra in cui ogni componente del roster ha dato un contributo determinante, ma per i ragazzi di coach Lottici è già tempo di pensare all’imminente scontro in campionato contro la S4 Energy Vicenza. Il match avrà luogo al PalaBanca alle 20:30 di giovedì 19 febbraio, una sfida che darebbe all’Assigeco un’importante iniezione di fiducia in vista degli ultimi mesi di stagione regolare.

Il punto su Vicenza

Dopo un sorprendente inizio di stagione al passo delle superpotenze del campionato, la S4 Energia Vicenza sembra aver frenato la sua corsa inarrestabile e ora si ritrova a metà classifica con un record di 13 vittorie e 12 sconfitte. Per certi versi, le difficoltà per la squadra vicentina sono arrivate proprio dopo il match di andata di fine dicembre in cui i Lupi hanno espugnato il PalaSport Città di Vicenza: da allora la formazione di coach Gabriele Ghirelli ha centrato un solo successo (contro la Fulgor Fidenza) in otto incontri, ma la recente sconfitta interna di una lunghezza contro Piazza Armerina potrebbe aver dato ai veneti la giusta motivazione per risalire la classifica. Il quintetto titolare è guidato dall’esperto playmaker Giovanni Gasparin, al secondo anno a Vicenza dopo un biennio positivo a Orzinuovi.

Al suo fianco ci sarà il giovane Riccardo Pisano, cresciuto cestisticamente a Sassari. Il reparto ali è composto da Mattia Da Campo e Jacopo Preti, due giocatori molto completi che aiutano enormemente la squadra nelle due metacampo. Sotto canestro giocherà Lorenzo Vanin, giovane classe ’04 dall’imponente fisicità. Vicenza può contare su giocatori di assoluto livello anche in uscita dalla panchina, come Tommaso Marangoni, che in questo secondo anno con la squadra sta consolidando la sua importanza all’interno del roster, e il pivot Nicholas Carr, pronto a presidiare il pitturato.

Un’altra importante arma a partita in corso è la guardia Isacco Marchet, giovane classe 2006 che ultimamente gode di buona fiducia da parte del coach, mentre il tiratore Matteo Beretta è in forse dopo aver saltato le ultime due partite per infortunio. A dicembre, la società ha messo sotto contratto anche il centro lituano Antanas Udras, arrivato per contribuire con la sua esperienza e fisicità. Completano il roster i giovani Marco Turra, Pietro Cecchin e Giulio Pendin.

La partita di andata ha visto i Lupi trionfare per 80 – 85, al termine di una partita molto combattuta che Piacenza ribalta sul finale grazie alle prodezze di Calbini, Valesin e alla freddezza in lunetta di Mazzucchelli.

