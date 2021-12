Strada provinciale n. 26 di Busseto, senso unico alternato a Cortemaggiore

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che, in seguito ai sopralluoghi periodici eseguiti nell’ambito dell’attività di sorveglianza dei manufatti di competenza dell’Amministrazione Provinciale, sono state rilevate alcune lesioni in corrispondenza dei muri andatori del ponte sul torrente Arda lungo la Strada Provinciale n. 26 di Busseto a Cortemaggiore, in particolare nelle zone di imposta dell’arco sia in sponda destra che in sponda sinistra sia a monte che a valle dell’attraversamento.

Le caratteristiche di tali lesioni hanno motivato l’adozione di un sistema di monitoraggio h/24: sono attualmente in corso le verifiche di sicurezza del manufatto in esame ai sensi dell’O.P.C.M. 3264/2003, delle NTC2018 e delle “Linee guida per la Classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 26 di Busseto, a partire dalle ore 8,00 del giorno lunedì 13.12.2021 a tempo indeterminato, mediante:

· impianto semaforico, per la disciplina delle diverse correnti di traffico, in corrispondenza dell’intersezione tra Strada Provinciale n. 26 di Busseto e la Strada Comunale per San Martino in Olza, nel centro abitato di Cortemaggiore;

· restringimento della carreggiata ad una corsia di marcia, lungo la Strada Provinciale n. 26 di Busseto fra le progressive chilometriche 0+600 e 0+650 (manufatto di attraversamento del torrente Arda) nel centro abitato di Cortemaggiore.