Serie B2, la Pallavolo Sangiorgio ospita San Damaso vuole confermare la vetta della classifica

La Pallavolo Sangiorgio ospita tra le mura amiche del palazzetto dello sport di Sangiorgio Piacentino l’ostica Tieffe Service San Damaso, quinta forza del campionato con otto punti.

Il successo interno contro Marudo ha regalato il primo posto in classifica ma il gruppo albiceleste piacentino resta con i piedi ben saldi per terra e non fa voli pindarici come spiega la schiacciatrice Chiara Tonini.

Le parole di Tonini

“Vittoria con Marudo molto positiva. Sicuramente ha dato una bel segnale a noi come squadra sia sul piano tecnico che su quello morale. Era una partita difficile e nonostante gli alti e bassi, stavolta abbiamo avuto la lucidità e la capacità di uscire dalla “fossa”. Credo anche tanto merito del lavoro mirato che ogni settimana ci viene proposto dal coach e da come vengono preparate le partite. Se giochiamo la nostra pallavolo, pulita, semplice e seguendo le indicazioni riusciamo a dare dimostrazione di noi e del gruppo. Nonostante la soddisfazione e la gioia che ci ha lasciato questa vittoria spero che nessuna/o di noi si adagi e pensi di aver trovato equilibrio. Le pressioni esterne continuano ad esserci e quelle individuali purtroppo non si cancellano con una sola prestazione positiva”.

Serve continuità nei risultati e l’incrocio con la formazione modenese è un ottimo banco di prova per capire la crescita e la maturità della Pallavolo Sangiorgio in vista degli impegni futuri.

“San Damaso? Altra partita impegnativa. Anche loro reduci da un turno positivo. Credo che arriveranno con la voglia di non interrompere il loro trend. Atteggiamento e lucidità devono essere la nostra chiave per affrontare la prossima gara. Abbiamo tutte le carte in regola per far bene. L’importante è continuare a lavorare con umiltà e orecchie e occhi chiusi. Non possiamo permetterci di pensare di essere arrivate ed essere più forti solo per qualche articolo e parola esterna positiva in più”.

Fischio di inizio alle 18, presso il palazzetto dello Sport di viale Repubblica a San Giorgio Piacentino, dirigeranno Vincenzo Carbone e Diletta Pagliero.