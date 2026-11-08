Serie C – L’Italia Chef Piacenza batte Modena e vola al primo posto in classifica

Serata magica per l’Italia Chef Piacenza che ha la meglio sulla capolista imbattuta Modena raggiungendola a quota 10 punti in classifica, ma, appunto, con lo scontro diretto a favore.
Inizio solido per i biancorossi che costringono gli ospiti a tiri forzati e innumerevoli palle perse, chiudendo il primo quarto già sulla doppia cifra di vantaggio (19-9) con un Bona ispirato (7 punti).
Modena rientra subito a -5 (22-17) all’inizio della seconda frazione ma sono ancora i canestri di Bona e l’energia di Guaccio a ristabilire le distanze. Si va all’intervallo lungo con Piacenza avanti 36-26.
Due triple consecutive di Guardasoni riportano a contatto Modena (41-37 al 25’). I canestri di Livelli e Galli sono ossigeno puro per i biancorossi che allungano nuovamente a +8 (55-47) alla fine del terzo quarto.
Modena ha ancora la forza di riportarsi a -3 (55-52) all’inizio dell’ultima frazione.
Il ritrovato equilibrio viene spezzato dal break decisivo a firma Milo Galli che con 5 punti consecutivi porta Piacenza a +7 (65-58) a 4 minuti dalla sirena finale.
I ragazzi di coach Maioli sono poi bravi a resistere agli ultimi tentativi di rimonta ospite conducendo in porto questa importante vittoria, col risultato finale di 73-65, che come detto vale il primo posto in classifica.
Nella prossima giornata i biancorossi sono attesi dalla trasferta a San Giovanni in Persiceto contro la Vis Persiceto, domenica 15 novembre, alle ore 18.
ITALIA CHEF PIACENZA – MODENA BASKET 73-65
(19-9, 17-17, 19-21, 18-18)
Tabellini: Galli 10, Oukara ne, Pescatori, Lombardi ne, Bona 23, Livelli 17, Massari 10, Bassani 2, Rigoni, Guaccio 11, Camara ne, Fumi.