Servizio Civile 2025, Africa Mission cerca sei volontari per trascorrere un anno in Uganda – AUDIO

Servizio Civile 2025, Africa Mission Cooperazione e Sviluppo cerca sei volontari per trascorrere un anno in Uganda. Per partecipare al bando c’è tempo fino al 18 febbraio.

Noi possiamo impegnare – spiega Carlo Ruspantini Direttore di Africa Mission – sei giovani in Uganda in progetti diversi. In particolare in ambito socio educativo e di perforazione, riabilitazione, sensibilizzazione e in tema di sviluppo agricolo. Si tratta di esperienze importanti che consistono ovviamente nel mettersi a disposizione delle realtà che operano su quel territorio. Soprattutto per vivere un momento di incontro con una realtà totalmente diversa, per mettere alla prova le proprie capacità e per fare un servizio, quindi dare il proprio contributo per migliorare la qualità della vita di tanta gente.

Un modo per i giovani per uscire dalla propria zona di comfort

Secondo me è fondamentale uscire, perché spesso si tende a pensare che il mondo giri intorno a se stessi, mentre uscendo questa zona si incontra un altro mondo. Una realtà fatta di relazioni, che mettono anche in difficoltà, ma si diventa adulti superando gli ostacoli.

I progetti

Due volontari sono destinati alla sede di Alito (diocesi di Lira).

Quattro volontari andranno alla sede di Moroto (regione del Karamoja).

Clicca qui per maggiori informazioni su come partecipare al bando.

Servizio Civile 2025, Africa Mission