Settimana dedicata alla fibromialgia “Facciamo luce” anche Piacenza il 12 maggio si illumina di viola.

Giovedì 12 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della fibromialgia, i comuni che aderiscono al progetto “Comuni a sostegno di chi soffre di fibromialgia” illumineranno di viola/lilla un monumento, un luogo di storia o cultura rappresentativo della propria città affinché, metaforicamente, la cittadinanza possa prendere consapevolezza riguardo questa sindrome cronica ed invalidante.

Questa iniziativa ha un grande valore simbolico: illuminare la strada della ricerca verso la guarigione.

Inoltre, si invitano i cittadini, a firmare la petizione popolare per il riconoscimento di fibromialgia, encefalomielite mialgica – nota anche come sindrome da fatica cronica – e sensibilità chimica multipla come patologie invalidanti, prevedendo la parziale esenzione dal ticket sanitario e dei farmaci necessari per la loro cura. E’ possibile firmare la petizione anche presso la sede di CSV Emilia in Via Primo Maggio, 62 Piacenza.

Informazioni

Info: cfu.er.carlacejas@gmail.com

Facebook : CFU sulla pagina Fibromialgia News by CFU-Italia odv

Sito internet: www.cfuitalia.it