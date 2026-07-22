Situazione ripescaggio: Fiorenzuola praticamente certo di tornare in Serie D

Le graduatorie per i ripescaggi nel calcio dilettantistico sono in piena evoluzione e potrebbero modificare la composizione dei campionati dalla Serie D alla Promozione.
Al momento, Lascaris, Derthona, Castellanzese e Fiorenzuola sono vicine al ripescaggio in Serie D. Restano però incerte le posizioni di Fasano e Nardò, che rischiano l’esclusione per problemi societari, con la possibilità che si liberino altri posti.
Tra le squadre che sperano nel salto di categoria c’è il Tropical Coriano, favorito dopo che la domanda di ripescaggio dell’Imolese sarebbe stata respinta per irregolarità documentali.
Intanto il San Marino Calcio ha completato l’iscrizione al campionato di Eccellenza 2026/27 grazie al pagamento di tutte le pendenze economiche e delle quote federali. La squadra giocherà ancora allo stadio Calbi di Cattolica e ora la società si concentrerà sulla scelta dell’allenatore, dello staff tecnico e sulla costruzione della nuova rosa.