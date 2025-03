Spaccio davanti alla stazione ferroviaria, 20enne arrestato: sequestrato oltre un etto di cocaina

Un’operazione congiunta finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Ferroviaria di Piacenza ha portato, ieri 13 marzo, all’arresto di un 20enne di origine albanese, trovato in possesso di numerose dosi di cocaina, pronte ad essere immesse sul mercato.

L’operazione ha riguardato, in particolar modo, l’area antistante la stazione di Piacenza con l’impiego anche di unità cinofile. Agli agenti non è sfuggito il comportamento sospetto di un giovane, che ha più volte cercato di eludere i controlli.

Fermato nei pressi della stazione lo hanno trovato in possesso di circa 30 grammi di cocaina, suddivisa in cinque dosi. Il controllo si è esteso anche al veicolo e all’alloggio del ragazzo in un affittacamere della città. In questo contesto, gli operatori hanno rinvenuto altri 80 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed altro materiale utile per confezionare le dosi di droga.

Per il 20enne è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e si trova ora in carcere.