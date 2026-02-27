Stretta sui furti, e-bike salvata in extremis e arresto per condanna definitiva

Doppio intervento dei carabinieri tra Lugagnano Val d’Arda e Fiorenzuola d’Arda: denunciato un 49enne per tentato furto, in carcere un 52enne per furto in abitazioneDue interventi dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, nella stessa giornata, riportano l’attenzione sul tema dei furti: dal tentativo su strada ai reati contro le abitazioni, con attività operative e giudiziarie mirate.

Ieri, giovedì 26 febbraio 2026, in tarda mattinata a Lugagnano Val d’Arda, nei pressi della sede della Pubblica Assistenza, è stato segnalato un tentativo di furto di una bicicletta elettrica lasciata in sosta su area pubblica. Secondo quanto ricostruito, il mezzo non risultava vincolato e l’azione sarebbe stata interrotta grazie alla prontezza del proprietario, che ha inseguito una persona riuscendo a fermarla e a far scattare immediatamente la richiesta di intervento al numero unico d’emerga 1-1-2.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione Carabinieri di Carpaneto Piacentino, che ha svolto i primi accertamenti e le procedure di identificazione; poco dopo è stato richiesto il supporto di un ulteriore equipaggio per gli adempimenti conseguenti.

Uno straniero di 49 anni è stato denunciato a piede libero per tentato furto ed accompagnato presso la Questura di Piacenza per incombenti formalità relative alla propria posizione immigratoria. Sempre nella mattinata del 26 febbraio, i carabinieri della Stazione di Fiorenzuola d’Arda hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia nei confronti di un piacentino di 52 anni, condannato in via definitiva per furto in abitazione commesso in passato (nel 2010) a Seniga (BS).

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Piacenza per l’espiazione di un anno di reclusione ed il pagamento di una sanzione pecuniaria.

