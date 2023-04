Successo a XNL per l’incontro con il grande compositore Pino Donaggio

Ieri, lunedì 3 aprile, nella sala al secondo piano di XNL, un pubblico attento e incuriosito ha seguito l’incontro con Pino Donaggio, Premio Tenco alla carriera nel 2019, uno dei più grandi compositori contemporanei di colonne sonore per il cinema italiano e internazionale.

Organizzato da Bottega XNL, la sezione di Cinema e Teatro di XNL Piacenza della Fondazione di Piacenza e Vigevano diretta da Paola Pedrazzini, l’incontro ha permesso al pubblico piacentino di conoscere più da vicino un vero protagonista della storia della musica, compositore e cantautore, autore di grandi successi della musica leggera come Io che non vivo (senza te) e, soprattutto, di colonne sonore per il cinema. Donaggio ha raccontato del suo sodalizio con Brian De Palma, che ha portato alla nascita di capolavori del rapporto immagine-musica come Carrie – lo sguardo di Satana, Vestito per uccidere, Blow Out e Omicidio a luci rosse, ma anche con grandi registi italiani come Dario Argento, Liliana Cavani, Pupi Avati, Massimo Troisi, Carlo Verdone.

A dialogare con Donaggio e con il pubblico sono stati il critico cinematografico e saggista Anton Giulio Mancino, autore, tra gli altri, del libro Come sinfonia (Baldini+Castoldi, 2021) in cui lo stesso Donaggio racconta la propria vita tra musica e grande schermo e il docente dell’Università degli Studi di Udine Roberto Calabretto, musicologo, tra i maggiori esperti contemporanei di musica per film.

L’incontro è stato organizzato nell’ambito de L’ORA DI CINEMA, il Progetto di Cinema per la Scuola di Fondazione Fare Cinema (presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini) beneficiario del contributo a valere sul Bando Ministeriale “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale”.