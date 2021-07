Sul palco di Palazzo Farnese, l’8 luglio, la pluripremiata performance di Silvia Gribaudi, “Graces”

Sul palco di Palazzo Farnese, giovedì 8 luglio, la pluripremiata performance di Silvia Gribaudi, “Graces”.

Uno spettacolo di danza che riporta al mito, realizzato da Silvia Gribaudi, che ha ottenuto diversi riconoscimenti: Premio Danza&Danza 2019 “Produzione italiana dell’anno”; vincitore dell’azione CollaborAction#4 2018/2019; selezionato a NID Platform 2019. “Graces” è un progetto di performance ispirato alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817.

L’origine, come accennato, è mitologica: le tre figlie di Zeus – Aglaia, Eufrosine e Talia – erano creature divine che diffondevano splendore, gioia e prosperità. In scena tre corpi maschili, tre danzatori (Siro Guglielmi, Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo) dentro a un’opera scultorea che simboleggia la bellezza. in un viaggio di abilità e tecnica che li porta in un luogo e in un tempo sospesi tra l’umano e l’astratto. In scena anche l’autrice Silvia Gribaudi, che ama definirsi “autrice del corpo” perché la sua poetica trasforma in modo costruttivo le imperfezioni elevandole a forma d’arte con una comicità diretta, crudele ed empatica, in cui non ci sono confini tra danza, teatro e performing arts. Negli ultimi 10 anni Silvia Gribaudi si è interrogata sugli stereotipi di genere, sull’identità del femminile e sul concetto di virtuosismo nella danza e nel vivere quotidiano, andando oltre la forma apparente, cercando la leggerezza, l’ironia e lo humour nelle trasformazioni fisiche, nell’invecchiamento e nell’ammorbidirsi dei corpi in dialogo col tempo. Lo sguardo registico e visivo è di Matteo Maffesanti, regista, formatore e videomaker.

Si ricorda che la biglietteria di Teatro Gioco Vita è aperta dalle 10 alle 13 dal mercoledì al sabato in via S. Siro 9 (tel. 0523-315578, biglietteria@teatrogiocovita.it), o a Palazzo Farnese, da due ore prima dell’inizio dello spettacolo (337-1059268). Biglietti online su www.vivaticket.com .