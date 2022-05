Temperature massime di 34 gradi nel weekend a Piacenza. Chiodetto di 3B Meteo: “Gran caldo in attesa dell’aria fresca prevista a fine mese” – AUDIO

Temperature massime di 34 gradi nel weekend a Piacenza. Nikos Chiodetto di 3B Meteo ospite a Radio Sound: “Gran caldo in attesa dell’aria fresca prevista a fine mese”.

Piacenza nella morsa dell’anticiclone africano che sta assediando in queste ore soprattutto il nord Italia. Nel fine settimana sono previsti picchi delle temperature massime che in alcuni casi potrebbero toccare anche i 34 gradi. Una situazione tipica di fine giugno con una decina di gradi sopra la media stagionale.

Lo chiamano Hannibal in modo folcloristico – spiega Nicos Chiodetto di 3B Meteo – ma parliamo sempre dello steso anticiclone che sia delle Azzorre oppure africano. E’ sempre la stessa fascia che di tanto in tanto interessa l’Europa. Logicamente la distinzione tra anticiclone africano e delle Azzorre si può fare quando si comprende da dove arrivano le masse d’aria. In particolare l’anticiclone delle Azzorre, portando delle correnti dall’Oceano Atlantico, ci permette di avere un clima estivo piacevole mentre quello africano, come succederà nel fine settimana, fa arrivare aria direttamente dal Sahara portertando temperature elevate.

C’è anche molta umidità

Si perché l’aria in arrivo dal deserto passa sul Mediterraneo riempendosi di umidità. Una situazione che contribuisce a questi picchi di grande caldo anche afoso.

Quando mollerà la morsa del caldo?

Dopo un lungo periodo con temperature al di sopra della media stagionale, arriverà aria più fresca a fine mese. Speriamo portando qualche pioggia visto che non è stata superata l’emergenza siccità.

