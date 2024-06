Tour de France e strade, FdI: “Rattoppi last minute imbarazzanti”. Bongiorni: “Maltempo e tanti eventi, abbiamo dovuto fare delle scelte”

Sono iniziati stamani i lavori di messa in sicurezza del tracciato del Tour de France in via Giordani, come già avvenuto nelle scorse settimane in altre aree del centro storico – via XX Settembre, piazza Sant’Antonino o piazza Duomo – e nelle diverse zone della città lungo le quali si snoderà la carovana gialla. L’intervento in corso consiste in una tamponatura mirata ad appianare i dislivelli e prelude alla riqualificazione vera e propria in programma nel mese di luglio, che comporterà la chiusura del tratto stradale al traffico, la rimozione del selciato esistente e il ripristino di tutto il porfido.

Nel corso dell’estate, analoghi interventi di riqualificazione verranno realizzati in altre strade del centro storico dove i lavori di sostituzione delle tubature del gas hanno reso necessari scavi da risistemare, ad esempio in via Alberoni, viale Il Piacentino e via Verdi.

Il dibattito in consiglio comunale

L’intervento però non è piaciuto a Fratelli d’Italia che questo pomeriggio in consiglio comunale ha espresso i propri dubbi sui lavori. Ne ha parlato Gloria Zanardi.

“A Piacenza, in occasione di un evento di portata internazionale, non si coglie l’occasione per rendere un po’ più decorosa la città e, lasciatemelo dire, anche un po’ più sicura per l’utenza, tutto il contrario. Quindi si procede a questi rattoppi che nel comunicato del Comune sono state chiamate tamponature: tamponature last minute a dir poco imbarazzanti”.

“Poi devo essere sincera le giustificazioni che ho sentito rispetto alla tempistica mi hanno lasciato un po’ perplessa perché capisco il teatro, capisco il bus, capisco la scuola, capisco tutto ma diciamo la verità: con un minimo di programmazione si poteva fare meglio e si doveva fare prima. Poi, il lavoro in sé: a parte il fatto che è brutto da vedere e questo non è il caso, visto che comunque Piacenza si riempirà di persone in occasione del Tour de France lunedì, ma poi, lasciatemelo dire, è anche insicuro perché comunque chi c’è passato ha visto che ci sono dei dislivelli critici. Sinceramente, anche sentire dire che i ciclisti di lì passano piano, a velocità moderata, è una scusa che non tiene”.

A Zanardi ha risposto lo stesso assessore alla Viabilità, Matteo Bongiorni

“Ricordo che è stato un anno tendenzialmente piovoso e questa cosa ha condizionato fortemente la gestione sia del verde sia dei cantieri. E lo dico nel rispetto poi delle persone, dei tecnici che stanno lavorando, non perché si sia fatto tutto giusto, ma perché si sono dovute fare delle scelte. Le scelte che oltre al Tour de France in questo periodo stanno riguardando una serie di altre manifestazioni hanno voluto anche cercare di non condizionare troppo la vita ordinaria dei piacentini”.

“Si poteva far diversamente, sì, si potevano fare altre valutazioni: le scelte nel merito sono state fatte alla luce di valutazioni tecniche. D’altra parte se ci fossimo messi nei mesi di aprile, maggio e giugno a bloccare per mesi di cantieri porzioni di città, credo che avremmo fatto un errore altrettanto disagevole per altri motivi. Lo dico appunto per il rispetto di tutte le istituzioni, enti e soggetti che hanno lavorato e stanno lavorando a questo Tour de France per da oltre un anno, facendo notare anche la difficoltà di dover organizzare una manifestazione senza un’interlocuzione diretta con l’organizzatore. Noi non abbiamo qua una persona che rappresenta il Tour de France”.

“Noi organizziamo e stiamo organizzando come città il Tour de France. Questo è un elemento che nella consapevolezza delle difficoltà e anche a volte delle scelte che abbiamo dovuto fare in mancanza o nella mancata tempestività delle informazioni, ci assumiamo, sperando che questi terribili rattoppi che a luglio verranno rimossi e sostituiti nei mesi successivi dal porfido, siano pieni di persone che li calpestino per evitare che qualcuno li veda. Lo dico perché credo che l’auspicio che oggi dobbiamo avere e chiedo a tutto il Consiglio Comunale di farsi portatore attivo di collaborazione e informazione soprattutto”.