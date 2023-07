Il Tramello traslocherà nella ex caserma di viale Dante, investimento da oltre 9 milioni

L’istituto tecnico Tramello sarà spostato nella ex caserma dei vigili del fuoco di viale Dante. E’ la decisione presa dalla Provincia di Piacenza, proprietaria della ex caserma. Un trasloco per il quale l’ente di via Garibaldi stanzierà 9 milioni e 287 mila euro.

Nella struttura di viale Dante saranno ricavate 24 aule, laboratori, uffici e i locali di servizio. Un modo per garantire gli spazi necessari al Tramello e per permettere alle scuole attualmente limitrofe all’istituto di potersi allargare. L’attuale Tramello, infatti, resterà ovviamente vuoto e gli spazi dell’edificio saranno resi utilizzabili dalle scuole vicine come Respighi, Casali e Colombini.

Insomma, un modo per garantire maggiore respiro a tutti gli istituti della zona Barriera Genova – Cheope.