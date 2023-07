Trasferte a Busseto per rubare in un negozio, tre giovani piacentini denunciati dopo l’ennesimo furto

Trasferta a Busseto (Parma) per compiere furti in un negozio. Denunciati tre giovani residenti a Piacenza. I fatti sono accaduti l’altro giorno.

Da alcuni giorni il titolare del negozio aveva iniziato notare merce mancante dagli scaffali dell’esercizio: piccoli ammanchi che però si sono ripetuti in più di un’occasione. Dopo l’ultima anomalia il proprietario ha deciso di vederci chiaro e ha chiamato i carabinieri.

I militari hanno passato al setaccio le riprese delle telecamere di sorveglianza notando tre giovani che effettivamente, aggirandosi tra gli scaffali, prelevavano alimenti per poi consumarli sul posto in zone “nascoste” dell’esercizio, senza farsi notare dal personale.

Si tratta di tre ragazzi di origini straniere ma da anni residenti a Piacenza. I carabinieri li hanno denunciati per furto aggravato in concorso. Le forze dell’ordine sono al lavoro per quantificare il numero dei colpi messi a segno e il valore degli ammanchi.