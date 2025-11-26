Tre parrocchie dalla diocesi di Massa Carrara-Pontremoli entrano a far parte della diocesi di Piacenza-Bobbio

Cambiamento territoriale per la diocesi di Piacenza-Bobbio che attualmente si estende su una superficie di 3.670 chilometri quadrati, con parrocchie – in tutto 419 – anche nelle province di Parma, Genova e Pavia.
Ora a queste se ne aggiungono tre provenienti dalla diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, tutte in provincia di Parma. Si tratta di Albareto, dove la chiesa è dedicata a Santa Maria Assunta, Buzzò (chiesa di Santa Maria Assunta) e Gotra (chiesa di San Michele Arcangelo). Complessivamente la popolazione raggiunge circa i 1200 abitanti.
Tutte e le tre le parrocchie rientrano nel Comune di Albareto in val Taro nel cui territorio altri paesi fanno già parte della diocesi di Piacenza-Bobbio: Cacciarasca, Campi, Codogno, Folta-Tombeto, Groppo, Montegroppo, Pieve di Campi e San Quirico.
Il rito di passaggio delle tre realtà parrocchiali avverrà domenica 7 dicembre alle ore 15.30 nella chiesa di Albareto alla presenza dei vescovi delle due diocesi: mons. Adriano Cevolotto (Piacenza-Bobbio) e mons. Mario Vaccari (Massa Carrara-Pontremoli). Verrà presentato alla comunità il nuovo amministratore parrocchiale, don Enrico Zazzali, che assumerà l’incarico anche di collaboratore pastorale nella Comunità pastorale di Borgotaro.