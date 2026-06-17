Tu Si Que AVIS 2026 il 3 luglio, aperte le iscrizioni. Ginevra Fasoli: “Chi ha un talento è il benvenuto” – AUDIO

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la terza edizione di “Tu Si Que AVIS 2026”, il talent show organizzato dal Gruppo Giovani di AVIS Comunale Piacenza, che andrà in scena venerdì 3 luglio 2026 alle ore 21.30 in Piazza Duomo, nell’ambito dei Venerdì Piacentini.

Dopo il successo delle prime due edizioni, l’evento torna a portare nel cuore della città una serata all’insegna del talento, della creatività e del divertimento, offrendo a chiunque la possibilità di esibirsi davanti al pubblico piacentino. Le candidature sono già aperte e stanno arrivando le prime adesioni. Saranno 15 i talenti selezionati che accederanno alla fase finale: dopo le prove previste nel pomeriggio del 3 luglio, dalle ore 21 si esibiranno sul palco di Piazza Duomo davanti al pubblico piacentino.

E’ un evento – spiega Ginevra Fasoli di Avis Piacenza – divertente ma che ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema della donazione. Nelle due precedenti edizioni sono stati tanti i partecipanti, anche da fuori città per dimostrare il proprio talento.

Ispirato al celebre format televisivo Tu Si Que Vales, il contest è aperto a tutti e non prevede limiti di età. Possono candidarsi cantanti, musicisti, ballerini, comici, maghi, imitatori, poeti, ventriloqui, contorsionisti, barzellettieri e tutti coloro che desiderano mostrare il proprio talento.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le capacità artistiche e creative delle persone, promuovendo al tempo stesso i valori della solidarietà e della cultura del dono che da sempre caratterizzano l’impegno di AVIS.

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