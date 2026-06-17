Bobbio, blitz anti-spaccio dei carabinieri: arrestato con dosi di cocaina, era già finito in manette ad aprile

Pedinamenti e controlli tra Val Nure, Grazzano Visconti e Podenzano: l’uomo, nonostante il divieto di dimora in provincia dopo la direttissima di qualche mese fa, è stato nuovamente sorpreso dai militari con droga, cellulare e bilancino.

Un’attività mirata di controllo del territorio, sviluppata dai carabinieri dell’Aliquota Operativa di Bobbio dopo alcune segnalazioni raccolte nelle ultime settimane, ha portato a un nuovo arresto per droga.

L’arresto

A finire in manette è stato un giovane di 25 anni, senza fissa dimora in Italia, fermato nella giornata del 16 giugno a Podenzano, nell’area del parcheggio di un supermercato di via Togliatti. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo sarebbe stato collegato a un’attività di spaccio itinerante lungo la Val Nure, con spostamenti e presunti contatti nei pressi di parcheggi di supermercati e aree frequentate.

Le verifiche dei carabinieri si sono concentrate su un’autovettura già segnalata, notata più volte nella zona di Grazzano Visconti e poi seguita fino a Podenzano.

Il sequestro di droga e denaro

Qui i militari hanno deciso di intervenire, bloccando il conducente mentre si trovava a bordo del mezzo. Durante il controllo, il giovane avrebbe mostrato forte agitazione. Alla richiesta degli operanti, ha consegnato un involucro in cellophane contenente dosi termosaldate di cocaina, per un peso complessivo di circa 20 grammi. Nell’ambito degli accertamenti sono stati inoltre sequestrati un telefono cellulare, ritenuto dagli investigatori compatibile con una rete di contatti legata alla cessione dello stupefacente, un bilancino di precisione e 140 euro in contanti.

L’operazione è poi proseguita con ulteriori verifiche e con una perquisizione domiciliare nella zona di Grazzano Visconti, dove è stato recuperato un bilancino. I carabinieri dell’Aliquota Operativa bobbiese hanno proceduto all’arresto in flagranza per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era già stato arrestato il 15 aprile scorso, sempre per un episodio legato alla droga. In quella circostanza, a Piacenza, località Besurica, era stato fermato insieme a un’altra persona e trovato in possesso di cocaina e hashish. Dopo la convalida e il giudizio direttissimo, nei suoi confronti era stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Piacenza.

Nonostante quella misura, l’uomo sarebbe tornato nel territorio piacentino, venendo nuovamente intercettato dai militari di Bobbio nell’ambito di un’attività preventiva costruita su segnalazioni, osservazione del territorio e controlli mirati. Dopo l’arresto, il 25enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria e del giudizio direttissimo.

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