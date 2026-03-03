Omicidio, rapina, droga: tunisino 45enne termina la pena in carcere e viene subito espulso

3 Marzo 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
blank
blank

Nella giornata di lunedì 2 marzo, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino tunisino di anni 45, entrato in Italia nel 2008, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per fine pena, dopo aver espiato una condanna di 5 anni e 3 giorni per stupefacenti, rapina, lesioni, furto e omicidio.

Il soggetto è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Milano per il successivo trasferimento nel Paese di origine.

blank

