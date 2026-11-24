Nella serata di lunedì 23 novembre, a Pontenure, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza sono intervenuti per una lite in via Ghisotti e hanno sanzionato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico un 29enne straniero e residente a Fiorenzuola d’Arda.

Due segnalazioni al 112 per un uomo agitato e il lancio di bottiglie

Poco dopo le 21.00, una residente ha chiamato il 112 segnalando che un uomo in stato di agitazione continuava a suonare al citofono della sua abitazione. Mentre la pattuglia era in arrivo, un vicino ha contattato a sua volta la Centrale Operativa per riferire che, dal balcone dell’appartamento, un uomo stava lanciando bottiglie in direzione del giovane in strada.

Davanti al cancello i militari hanno trovato il 29enne con una bottiglia di birra in mano. L’uomo era irrequieto, aveva l’alito vinoso e faticava a mantenere l’equilibrio. Sull’asfalto, in prossimità dell’ingresso, i carabinieri hanno rinvenuto i cocci di una bottiglia di liquore.

Minacce tra i due uomini, necessario anche l’intervento dei carabinieri di Podenzano

Mentre i militari parlavano con il 29enne, un 31enne si è affacciato al balcone del secondo piano, ove era ospite ed è sceso in strada. I due si sono scambiati minacce e, quando il 31enne ha cercato lo scontro fisico, i carabinieri, con il supporto di una pattuglia della Stazione di Podenzano, li hanno separati.

Bottiglia lanciata dal balcone, le testimonianze dei presenti

La proprietaria dell’appartamento ha riferito di aver cercato di fermare il proprio ospite prima che lanciasse la bottiglia. Il vicino che aveva chiamato il 112 e altre due persone presenti hanno confermato di aver visto il 31enne scagliare una bottiglia di vetro in direzione del giovane, senza colpirlo.

Denuncia per minacce e getto pericoloso di cose, sanzione per manifesta ubriachezza

Sulla base degli elementi raccolti, i carabinieri hanno denunciato il 31enne alla Procura della Repubblica di Piacenza per minacce e getto pericoloso di cose.

Al 29enne, che era in strada, i militari hanno contestato la violazione amministrativa prevista dal codice penale per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.