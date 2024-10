XNL Piacenza è lieto di onorare la memoria di Ugo Locatelli ospitando le testimonianze e i racconti di figure vicine all’artista piacentino, che nella serata di venerdì 25 ottobre si troveranno a discutere del suo lavoro e della sua presenza nel territorio della città. L’incontro nasce dal desiderio di ricordare l’artista e attraverso la sua storia ripercorrere alcuni aspetti della scena artistica della città.

Ugo Locatelli, XNL Piacenza lo ricorda con una serata il 25 ottobre

Ricercatore visuale e fotografo interessato alla sperimentazione del mezzo, a Locatelli il Collettivo TFF ha recentemente dedicato una mostra che ripercorre la sua storia di contatti con la Poesia Visiva, ricordandone le relazioni con altri artisti e altri ambiti disciplinari. La mostra, allestita nello Spazio BFT in vicolo Edilizia 25 a Piacenza, è stata prorogata fino al 9 novembre.

La conversazione di venerdì, che avrà inizio alle ore 18.30 al secondo piano di XNL, nasce invece dal desiderio di ricordare l’artista e attraverso la sua storia e ripercorrere alcuni aspetti della scena artistica della città.

In questa prospettiva relatori della serata saranno Patrizia Soffientini, critica d’arte e giornalista; Marco Senaldi, docente dell’Accademia Albertina di Torino; Fulvio Guerrieri, artista; Carlo Francou, direttore scientifico del Museo Geologico di Castell’Arquato; Filippo Lezoli, giornalista e storico dell’arte; Mauro Sargiani, scrittore; Jennifer Malvezzi, ricercatrice di Cinema, Fotografia, Radio, Televisione e Media Digitali all’Università degli Studi di Parma.

«Siamo molto lieti di accogliere questo incontro dedicato a Ugo Locatelli, un primo piccolo tributo, a quasi un anno dalla sua scomparsa e, soprattutto, l’occasione per conoscere la poetica e la storia di uno degli artisti piacentini più significativi del nostro tempo – è il commento del vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli –; ai suoi esordi Locatelli partecipò a importanti mostre internazionali, tra cui la Biennale di Venezia del 1972, e poi proseguì la sua vita da artista autentico lungo strade difformi, seguendo più la spinta del suo animo libero, del suo pensiero divergente (che lo ha portato a essere un innovatore vero), che non i dettami del mercato dell’arte. Per questa sua attitudine, probabilmente, la notorietà che ha maturato finora non è adeguata al suo talento e alla sua produzione, che merita di essere conosciuta e valorizzata».

Scomparso nel dicembre 2023 all’età di 83 anni, il 12 maggio scorso Ugo Locatelli era stato ospite, insieme ad altri artisti, del Centro per le arti contemporanee XNL Piacenza in occasione della presentazione del libro Art-Non-Art. Gli anni intorno al ‘68 a Piacenza di Cristina Casero, Alessandra Acocella e Jennifer Malvezzi, edito da Postmedia Books, realizzato con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e già presentato in anteprima nel 2022 nel corso dell’evento “Piacenza Sperimentale_50 anni dopo”, in collaborazione con Concorto. Il volume ricostruisce la vitalità di Piacenza negli anni intorno al ‘68, quando la scena culturale cittadina è animata da alcuni giovani artisti – Maria Grazia Agosti, Germana Arcelli, Roberto Comini, Luigi Gorra, Ugo Locatelli, Alberto Spagnoli (Alberto Esse) e William Xerra – mossi dall’urgenza di aggiornare i linguaggi e le intenzionalità dell’atto artistico.

