Ultime date di Summertime in Jazz 2022, la manifestazione si chiude l’11 agosto

Lugagnano, dopo alcune edizioni di assenza e ancora memore del grande successo riscosso lo scorso anno con il concerto di Nino Buonocore, conferma la sua presenza tra i paesi che ospitano il tour di questo Summertime in Jazz edizione numero nove. La rassegna di musica estiva che porta la grande musica nelle valli piacentine del Trebbia e dell’Arda è organizzata dal Piacenza Jazz Club grazie al contributo fondamentale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Regione Emilia-Romagna e di tutti i Comuni e le Proloco coinvolte. Domenica 7 agosto alle ore 21:30 in piazza Giardino suonerà il quartetto dei Note Noire.

Il concerto è a ingresso gratuito senza possibilità di prenotazione del posto.

In caso di maltempo il concerto si terrà ugualmente nel teatro delle Scuole medie di Lugagnano.

Molte sonorità di diversa provenienza si sovrappongono nella musica dei Note Noire, una delle formazioni più rinomate a livello internazionale che fonde magnificamente Jazz, musica gitana e balcanica. Il quartetto è formato da Ruben Chaviano al violino, Roberto Beneventi alla fisarmonica, Tommaso Papini alla chitarra e Mirco Capecchi al contrabbasso. Il loro suono fa incontrare il mondo mitteleuropeo e quello più mediterraneo, con alcune chiare influenze e atmosfere latine, senza mai dimenticare sullo sfondo la lezione di Django Reinhardt, padre del Gipsy Jazz, genere che ha incontrato una particolare fortuna in questi ultimi anni. Tanti sono gli echi sonori che vanno a cercare le radici più profonde della cultura europea: dalla musica rebetika di Markos Vamvakaris per spingersi fino ai violini tzigani dell’orchestra di Sandor Lakatos alle composizioni di Goran Bregoviç, che si vanno progressivamente configurando in maniera sempre più personale e acquisiscono nuova vita nell’interpretazione che ne fa il quartetto. Un tratto essenziale del loro modo di suonare è la ritmica data dal binomio chitarra-contrabbasso in assenza di percussioni, oltre all’interplay che si basa su un equilibrio tra i quattro componenti che punta a una parità di ruoli solisti e di accompagnamento.

Il gruppo, che esiste dal 2005, si è fatto applaudire dal pubblico di alcuni dei più importanti festival europei, dalla Royal Albert Hall di Londra l’anno scorso a Barga di Lucca, da Lugano a Lione, passando per Slovenia e Francia.

Vince Abbracciante Trio

Martedì 9 agosto il concerto sul sagrato di S. Maria delle Grazie per “Summertime in Jazz”

Una vera e propria musica da crocevia in cui si incrociano istanze, esigenze, desideri e sogni distanti che profumano di terre lontane e di idee esotiche, pur restando fortemente ancorata alla terra della nascita e alla nostalgia di casa in cui si sogna sempre di tornare. Questo in sintesi è il tema del concerto che il fisarmonicista pugliese Vince Abbracciante, uno dei più grandi interpreti italiani di questo strumento della nuova generazione, col suo trio terrà martedì 9 agosto alle 21:30 sul sagrato di S. Maria delle Grazie a Vigoleno.

Giovedì 11 agosto sempre alle 21:30 sarà la suggestiva cornice delle Cantine “La Stoppa” ad Ancarano di Rivergaro a ospitare il terzo e ultimo concerto di Jazz SummerWine, con il trio di impostazione gipsy dei Djangophonie. Il concerto con degustazione però ha già raggiunto da più di una settimana il numero massimo di partecipanti previsto, senza possibilità di ulteriori prenotazioni, rimarcando il grande successo di questa rassegna collaterale che intreccia musica e vino in alcune delle più belle cantine del territorio.

La rassegna è organizzata dall’associazione Piacenza Jazz Club grazie al contributo fondamentale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Regione Emilia-Romagna e di tutti i Comuni e le Proloco coinvolte.

Negli arabeschi sonori creati da Abbracciante si trova un che di antico e un che di nuovo. C’è il sapore della terra salentina, generoso come un vino rosso primitivo, che pulsa, che innerva i non pochi abbandoni ad idee popolari e che ribadisce il forte legame dell’autore con quella Puglia così aspra e pure incredibilmente generosa come una madre. E c’è allo stesso tempo la gentilezza e il sospiro jazz che ricorda Astor Piazzola con inesausta malinconia. Il disco esprime il senso di un’intera regione: colta e popolare.

Per ordire questa trama, Abbracciante utilizza lo strumento principale della musica popolare italiana, la fisarmonica, in un discorso che diventa una sola voce con la chitarra di Nando Di Modugno e il contrabbasso di Giorgio Vendola.

Vince Abbracciante, nato a Ostuni nel 1983, ha intrapreso gli studi musicali con il padre Franco all’età di otto anni diplomandosi in musica jazz presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, sotto la guida di Gianni Lenoci. Nel 2000 vince il “25° Concorso Internazionale Città di Castelfidardo” e nel 2003 vince il 53° Trofeo Mondiale di fisarmonica, nel 2018 vince il Bucharest International Jazz Competition con il suo trio mentre nel 2021 con il disco “Terranima” si aggiudica l’Orpheus Award, premio della critica per le migliori produzioni discografiche di fisarmonica. Dal 2000 è testimonial delle fisarmoniche Borsini di Castelfidardo. Si è esibito in tutto il mondo

suonando con musicisti di spicco, ha all’attivo quattro album come solista e ha scritto diverse colonne sonore per i film del regista Gianni Torres.

Si conclude con questi due concerti il programma 2022 di “Summertime in Jazz”, che vi dà appuntamento alla prossima estate per nuovi concerti nelle perle di Val Trebbia e Val d’Arda. Dopo una brevissima pausa riprenderanno invece in città già ai primi di settembre le attività del Piacenza Jazz Club con la rassegna “Piacenza Suona Jazz!” prima e, a seguire, la XIX edizione del Piacenza Jazz Fest.