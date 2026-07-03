Si rovescia il pentolino con l’acqua bollente, ustionato un bimbo di un anno e mezzo: è grave

Grave incidente a Castel San Giovanni, dove un bambino di appena un anno e mezzo è rimasto ustionato dopo essere stato colpito da acqua bollente.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo avrebbe accidentalmente rovesciato su di sé l’acqua contenuta in un pentolino, riportando ustioni al viso, al torace, a un braccio e a una gamba.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il bambino è stato trasportato in volo all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato affidato ai medici. Le sue condizioni sono gravi.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

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