Il 17 febbraio si chiude “Utopia 2023” a Roveleto di Cadeo

Venerdì 17 febbraio si chiude “Utopia 2023”. il percorso culturale ideato e organizzato dalla Parrocchia di Roveleto e patrocinato dal Comune di Cadeo che anno dopo anno – senza perdere smalto ed ampliando il suo pubblico- dà spazio al dialogo e alla cultura, sfidando i luoghi comuni.

Dopo personaggi celebri come il fotoreporter Sportivo Cesare Galimberti, l’economista Stefano Zamagni, mons. Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e lavoro della CEI e il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, il 17 febbraio alle ore 21 nel teatro del Centro Parrocchiale di Roveleto sarà ospite il gesuita padre Carlo Casalone, presidente della Fondazione Carlo Maria Martini che punterà l’attenzione sul Card. Carlo Maria Martini portandone una visione inedita anche attraverso video e immagini inedite raccolte nell’archivio della Fondazione Martini. Con lui, il parroco Don Umberto Ciullo – ideatore dell’iniziativa – dialogherà riguardo “Profezia e sapienza”, il libro dedicato al Cardinale in uscita in questo mese di febbraio.

Utopia è una proposta culturale che dona pregio e visibilità al nostro territorio – sottolinea Marica Toma, prima cittadina di Cadeo – grazie alla presenza di ospiti d’eccezione e alle tematiche che mette in campo. Anche in questi mesi le serate hanno attirato pubblico non solo locale ma da Piacenza e province limitrofe”.

L’idea del libro in imminente uscita, “Profezia e Sapienza”, come più volte ha ricordato il gesuita è di mettere in luce il nucleo unificante che ha caratterizzato lo stile del Cardinale nel suo servizio episcopale e nelle attività pastorale che lo si può individuare nel rapporto tra Parola di Dio e spiritualità di Sant’Ignazio, avendo avuto il card. Martini una formazione molto approfondita nella Compagnia di Gesù. Una serata per ripercorrere i tratti distintivi del Cardinale e la modernità del suo pensiero, ma soprattutto un’occasione unica di riflettere sulla chiesa odierna e su quella che verrà.