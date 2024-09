Il Valtidone Wine Fest 2024 prosegue la 15esima edizione in Alta Val Tidone domenica 15 settembre, diventando itinerante all’interno dello stesso comune. Per l’edizione 2024 la location sarà Trevozzo tra la rinnovata piazza e le vie del centro, con gli stand di cantine e aziende vitivinicole che metteranno in degustazione per tutto il giorno i vini passiti e autoctoni insieme al buslàn, ciambella tipica del territorio e altri prodotti uniti nell’evento DiTerreDiCibiDiVini…DiOli. Anche qui non mancheranno spettacoli, intrattenimenti vari e momenti culturali.

Il Valtidone Wine Fest, promosso dai 4 Comuni di Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino, Alta Val Tidone e Pianello Val Tidone, ha il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, Consorzio Vini Piacentini Doc, il supporto di Banca di Piacenza e delle cantine sociali del territorio – Cantina Valtidone e Cantina di Vicobarone – oltre ai partner locali.

Inoltre, per l’edizione 2024 il Valtidone Wine Fest è all’interno degli eventi del calendario di promozione turistica Val Tidone Assaggia e Passeggia.