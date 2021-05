Velodromo di Fiorenzuola, il 25 e 26 maggio le prime gare 2021

Quattro giornate di gara prima della 6 Giorni delle Rose (30 giugno-5 luglio). Si comincia il 25-26 maggio.

Si avvicina un’intensa stagione di gare al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), che culminerà con la 24^ edizione della 6 Giorni delle Rose Internazionale, gara di classe 1 Uci dal 30 giugno al 5 luglio.

A “tirare la volata” a questo grande evento saranno quattro giornate di gare che, praticamente, interesseranno tutte le categorie agonistiche, maschili e femminili.

Gli appuntamenti di maggio

Si comincia martedì 25 maggio con gare tutte al femminile. Omnium per Donne Allieve e omnium per Donne Open, che vedrà gareggiare insieme le Junior e le Elite, comprese ovviamente le Under 23. Stesse specialità e stesse categoria, ma declinate al maschile, nella giornata successiva.

Gli appuntamenti di giugno

L’8 e il 9 giugno poi si prosegue allargando il campo delle categorie partecipanti. Prima giornata per le Donne, con l’inserimento delle Esordienti oltre alle Allieve e alla gara Open, seconda giornata per gli Uomini, anche qui con gli Esordienti oltre agli Allievi e agli Open. Anche in questi due giorni i partecipanti si misureranno in gare omnium.

Uno sforzo organizzativo, in un altro anno difficile a causa della pandemia, che il gruppo del Velodromo ha voluto compiere proprio per offrire un maggior numero di gare a tutti gli atleti che vogliono praticare la pista, disciplina che, nel ciclismo, assegna il maggior numero di medaglie ai Giochi Olimpici ed è importantissima nel percorso tecnico-formativo dei più giovani.

Maggiori dettagli nei prossimi giorni sul sito www.fiorenzuolatrack.it.