Controllo di vicinato: protocollo d’intesa con i comuni di Alseno, Borgonovo e Castel Sa Giovanni

Oggi martedì 12 maggio 2026, nella odierna seduta del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto Patrizia Palmisani e i Sindaci dei Comuni di Alseno, Davide Zucchi, Borgonovo Val Tidone, Monica Patelli, Castel San Giovanni, Valentina Stragliati, hanno formalizzato, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine, la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa “Controllo di Vicinato”.

Il protocollo

Il Protocollo mira a fornire un ulteriore contributo all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, istituzionalmente svolta dalle Forze di polizia, implementando le tradizionali linee di intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica mediante la valorizzazione di forme di controllo sociale del territorio comunale.

L’intesa esprime, infatti, un modello di sicurezza integrata che valorizza la collaborazione attiva tra i cittadini, le Amministrazioni locali e le Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di prevenire reati attraverso lo scambio di informazioni tempestive e il monitoraggio del territorio.

Cittadini coinvolti

L’iniziativa vedrà il coinvolgimento diretto dei cittadini, che diventeranno “sentinelle” del proprio quartiere, segnalando alle Autorità comportamenti sospetti o situazioni anomale, senza però sostituirsi alle Forze dell’Ordine, ma in pieno spirito collaborativo. In questo modo, il territorio sarà monitorato in maniera capillare, migliorando la percezione di sicurezza e rafforzando il legame tra Istituzioni e cittadinanza.

Prevenzione

Il Prefetto al riguardo ha evidenziato che si tratta di uno strumento che va ad inserirsi in un quadro più ampio di prevenzione e controllo; il progetto mira soprattutto ad incrementare le condizioni di sicurezza delle aree dei Comuni interessati, valorizzando percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione diretta dei cittadini alla cura del proprio territorio e accrescendo ulteriormente la percezione di tranquillità, la fiducia nelle Istituzioni e la coesione sociale delle comunità nonché un ulteriore passo verso la costruzione di una rete sociale di sicurezza.

Ha inoltre ribadito che la Prefettura-Utg di Piacenza monitorerà i risultati raggiunti nell’ambito del Protocollo in quei territori sottoscrittori, con particolare riferimento all’incidenza sull’andamento della criminalità e sui fenomeni di disordine sociale e di degrado urbano.

Con la sottoscrizione dei Comuni di Alseno, Borgonovo Val Tidone e Castel San Giovanni salgono a n. 8 gli Enti locali che hanno già aderito a tale forma di collaborazione, segnatamente i comuni di Piacenza, Cadeo, Lugagnano Val d’Arda, Fiorenzuola d’Arda, Bobbio, Alseno, Borgonovo Val Tidone e Castel San Giovanni.

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