Volley – Gas Sales Piacenza: domani 19 settembre secondo allenamento congiunto, c’è Belluno

Prosegue il percorso di avvicinamento al campionato di Gas Sales Piacenza, che domani, sabato 19 settembre, sarà nuovamente in campo per il secondo allenamento congiunto della preseason.

Al PalabancaSport arriverà il Belluno Volley, formazione che affronterà il campionato di A2, per un test utile a entrambe le squadre in vista dei rispettivi impegni ufficiali.

L’appuntamento è fissato per le ore 17.00, sarà aperto al pubblico con ingresso libero. I tifosi e gli appassionati potranno accedere all’impianto dall’ingresso del Foyer 2 a partire dalle ore 16.30.

Per la squadra biancorossa si tratta del secondo test match della preparazione dopo il primo allenamento congiunto disputato e vinto contro Campobasso, un’occasione che ha consentito allo staff tecnico di valutare il lavoro svolto nelle prime settimane di attività e di verificare i meccanismi di gioco.

Anche il Belluno Volley si presenta all’appuntamento dopo un test positivo: la formazione veneta ha infatti fatto suo per 3-1 (27-25, 25-20, 17-25, 25-22) il primo allenamento congiunto stagionale giocato a Padova contro la Pallavolo Padova, formazione di SuperLega e prima avversaria in campionato di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, mostrando buone indicazioni sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello atletico.

La sfida del PalabancaSport rappresenterà un ulteriore passo nel percorso di crescita di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, chiamata a mettere minuti nelle gambe, affinare l’intesa di gruppo e proseguire il lavoro di costruzione in vista dell’inizio della stagione.

Sono 10 i giocatori del roster della prima squadra attualmente a disposizione dello staff tecnico: i palleggiatori Paolo Porro e Dragan Travica, gli schiacciatori Miguel Gutierrez, Manuel Zlatanov e Nikola Brboric, gli opposti Alessandro Bovolenta e Henri Leon, il centrale Francesco Comparoni e i liberi Domenico Pace e Francesco Rizzo. A loro sono aggregati i centrali Luca Fraleone e Luca Kotlar oltre allo schiacciatore Francesco Destro del settore giovanile e della serie B.