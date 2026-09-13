Due incontri informativi gratuiti a Piacenza dedicati alla Sclerosi Multipla e patologie correlate il 19 settembre e il 28 novembre.

La sclerosi multipla

E una patologia neurologica cronica che in Italia coinvolge oltre 140mila persone e che negli ultimi decenni ha visto importanti progressi nella diagnosi e nelle cure. Accanto all’evoluzione delle terapie, cresce però anche l’attenzione agli aspetti che incidono sulla qualità di vita, dal benessere psicologico alla riabilitazione fino all’attività fisica. Per approfondire questi temi, la sezione provinciale Aism di Piacenza promuove il ciclo di incontri informativi gratuiti “Trattare la sclerosi multipla: dalla patologia allo stile di vita”, con il patrocinio del Comune di Piacenza e dell’Azienda Usl di Piacenza.

Il percorso offre un’occasione di confronto tra persone con sclerosi multipla, familiari, cittadini e professionisti sanitari, con l’obiettivo di fornire informazioni aggiornate sulla malattia, sui trattamenti disponibili e sui fattori che contribuiscono al benessere e alla qualità di vita.

Il primo appuntamento è in programma sabato 19 settembre alle 10 nella Sala Cheope di Confindustria Piacenza, in via IV Novembre 132. Tema dell’incontro sarà “L’evoluzione delle terapie e dei nuovi approcci terapeutici dagli anni ’90 ad oggi”. A moderare sarà Paola De Mitri. Interverranno Paolo Immovilli, che approfondirà l’evoluzione della ricerca e delle terapie, e la neurologa Giulia De Napoli, che parlerà dei nuovi criteri diagnostici.

Il secondo appuntamento, sabato 28 novembre alle 10 nella stessa sede, sarà dedicato a “Benessere psicologico e benessere fisico-riabilitativo”. L’incontro approfondirà il ruolo del supporto psicologico, della riabilitazione e dell’attività fisica nella vita delle persone con sclerosi multipla. Tra i relatori Giuseppe Rocca, Yassamin Malekahmadi e Roberto Antenucci.

Il ciclo nasce da una visione multidisciplinare della presa in carico, che integra terapia farmacologica, diagnosi precoce, riabilitazione, attività fisica e attenzione alla dimensione psicologica.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e iscrizioni: aismpiacenza@aism.it, tel. 0523 481001, cell. 366 6730625