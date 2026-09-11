Lotta ai tumori, la Pigiama Run torna a San Polo il 18 settembre: “Divertirsi insieme in nome della prevenzione” – AUDIO

Al Campo Fumagalli di San Polo di Podenzano torna la Pigiama Run, la corsa non competitiva in pigiama a sostegno dei bambini affetti da tumore e delle loro famiglie

Settembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici e anche quest’anno LILT Piacenza sceglie di viverlo… in pigiama.

Giovedì 18 settembre, il Campo Sportivo Mons. Fumagalli di San Polo di Podenzano farà da cornice alla Pigiama Run, trasformandosi in uno spazio di condivisione e solidarietà, tra pigiami dai mille colori, musica, luci e l’animazione di Radio Sound.

“Iniziative come questa sono il sangue che ci alimenta”, sottolinea Franco Pugliese, presidente di LILT Piacenza, “perché ci permettono innanzitutto di farci conoscere e di raccogliere fondi da destinare ad attività benefiche, in questo caso al sostegno dei bambini che hanno affrontato una neoplasia e delle loro famiglie. Ma c’è anche un obiettivo più ampio: contribuire a diffondere una cultura della prevenzione e della promozione della salute. Adottare stili di vita sani, anche attraverso un gesto semplice come camminare, significa prendersi cura della propria salute. Può sembrare una contraddizione, ma è proprio tutelando la salute che ci prepariamo ad affrontare un’eventuale malattia con maggiori risorse e capacità di difesa”.

“È il terzo anno che portiamo avanti questa iniziativa e siamo molto contenti di poterla ospitare sul nostro territorio”, afferma Riccardo Sparzagni, sindaco di Podenzano. “La sosteniamo e la promuoviamo perché racchiude numerosi aspetti positivi: dalla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione alla finalità benefica, senza dimenticare il valore aggregativo che assume per la frazione di San Polo. La Pigiama Run riesce infatti a mettere in relazione e a creare sinergie tra le diverse realtà del territorio, dall’associazione sportiva alla Pro Loco. Al centro rimane naturalmente LILT e il suo impegno: l’obiettivo principale è sostenere e valorizzare realtà che fanno tanto per la salute, la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita”.

Attenzione sul Gold Ribbon

Promossa da LILT, la manifestazione vuole richiamare l’attenzione sul Gold Ribbon, simbolo riconosciuto a livello internazionale della lotta contro i tumori pediatrici. A farlo sarà una grande corsa collettiva in pigiama, dove partecipazione e solidarietà saranno le vere protagoniste.

Le attività prenderanno il via alle 15:30, con la verifica delle iscrizioni e la consegna dei pettorali, mentre la partenza è fissata a partire dalle 17:00. Due le distanze tra cui scegliere, entrambe su tracciati pianeggianti: 4 km e 8 km.

Per entrare pienamente nello spirito dell’iniziativa, il dress code suggerito non potrebbe che essere il pigiama, meglio ancora se vivace, colorato e originale. Perché la Pigiama Run non è una sfida contro il cronometro: il traguardo più importante è quello raggiunto insieme per i bambini.

Dopo le premiazioni la giornata continua

Al termine della corsa sarà il momento delle premiazioni, seguite dal concerto della Crème Carmel Band. Durante l’intera manifestazione non mancheranno inoltre l’animazione dedicata ai più piccoli e uno stand gastronomico, per proseguire la serata all’insegna della festa e della solidarietà.

La Pigiama Run porta con sé un obiettivo preciso e concreto: tutto il ricavato proveniente dalle iscrizioni sarà devoluto al reparto di pediatria dell’Ospedale di Piacenza, contribuendo così al sostegno dei piccoli pazienti oncologici.

Per agevolare le operazioni nella giornata dell’evento, è consigliata l’iscrizione online su www.pigiamarun.it/piacenza. Registrarsi in anticipo consentirà di ridurre i tempi di attesa e di assicurarsi il pettorale e il pacco gara contenente gli omaggi messi a disposizione dagli sponsor.

Resterà comunque possibile effettuare l’iscrizione direttamente sul posto a partire dalle 15:30, in base alla disponibilità residua di posti e pacchi gara. A ogni partecipante iscritto saranno consegnati il pettorale ufficiale e il pacco gara, fino a esaurimento delle disponibilità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare LILT Piacenza al numero 0523 384706.

Da anni LILT Piacenza opera sul territorio nell’ambito della prevenzione oncologica e della promozione della salute, affiancando a queste attività un costante impegno nell’informazione e nel supporto alle persone malate e alle loro famiglie.