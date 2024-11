Volley – Gas Sales Piacenza irriconoscibile, Verona domina e vince 3-0

Arriva la terza sconfitta consecutiva per la Gas Sales Piacenza e questa sembra essere quella più pesante, sia per quanto riguarda il risultato netto, che per gli enormi, ed evidenti, limiti che questa squadra ha fatto vedere in campo.

Ci aspettavamo tutti una partita molto complessa, perché la Rana Verona ha dimostrato di essere forte e molto imprevedibile, ma questo tipo di partita è ingiustificabile; le assenze di Mandiraci e Kovacevic sono pesanti, perdi lucidità ed efficacia sia in attacco che in battuta, ma il rientro di Simon aveva fatto ben sperare dopo la brutta figura in casa con Trento.

L’impressione è che manchi qualcosa sia dal punto di vista tecnico che della preparazione alla partita, non si fa nulla per provare a cambiare l’inerzia del match, oggi con un completamente assente Romanò, ad esempio, il cambio con Bovolenta è avvenuto solo a metà del terzo parziale, cioè quando le cose erano ormai più che compromesse.

Piacenza tornerà in campo sabato alle 18 per la partita casalinga contro Grottazzolina, saranno obbligatori i tre punti in preparazione alla battaglia che si terrà a Perugia per l’ultimo match del girone d’andata.

Primo set 25-20

Accende il match Keita 1-0. A segno con il pallonetto Romanò che accorcia a meno uno 7-6. In rete il servizio di Simon 8-6. Primo tempo vincente di Galassi che con l’aiuto del tocco del muro mette a segno il 9-7. Murone di Zingel sulla diagonale di Romanò 10-7. Keita vola altissimo e mette a segno la parallela, costretta al time out Piacenza 11-7. Altro muro di Zingel al rientro dal time out 12-7. Invasione a muro di Verona, cambio palla di Piacenza 12-8. Ancora protagonista Zingel con il primo tempo 13-8. Invasione aerea di Brizard, punto Verona 15-8. Parallela vincente di Mozic, non tiene in difesa Brizard 16-9. Si esalta la Rana che chiude lo scambio con Keita dopo le grandi difese di D’Amico e Dzavoranok, time out Anastasi 17-9. Errore al servizio di Keita 17-10. Ace di Brizard 17-11.

Pipe vincente di Andringa che sigla il suo secondo punto di giornata 18-12. Ace di Maar, time out Verona 18-13. Gran giocata di Brizard che ad una mano serve Simon 19-14. Che giocata di D’Amico che in tuffo serve Keita da seconda linea, il Maliano poi chiude in parallela 21-14. Ancora muro di Zingel sul neo entrato Bovolenta 22-14. Primo tempo vincente di Galassi dopo un lungo scambio 22-16. Errore in attacco di Keita che attacca in rete 23-17. Parallela vincente di Mozic e sei set ball per Verona 24-18. Chiude il set la parallela di Keita 25-20.

Secondo set 25-21

Attacco di Keita toccato dal muro piacentino che termina out 1-1. Errore al servizio di Cortesia 1-2. Primo tempo velocissimo giocato da Brizard per Galassi che fulmina la difesa veneta 2-4. Muro di Simon su Keita 2-5. Alzata in bagher di Brizard per Simon che mette giù il 4-7. Forte sulle mani del muro Dzavoranok, pallone che si impenna e termina fuori 6-7. Assoluto protagonista Simon, ancora a segno 6-8. Da centrale a centrale, a segno Lorenzo Cortesia 7-8.

Ace di Dzavoranok in posto sei su Maar 8-8. Ace di Cortesia 10-9. Errore in attacco di Romanò 11-9. Finalmente Romanò in diagonale a segno 14-12. Gran mani out di Maar che sfrutta il muro di Abaev 15-13. Muro di Keita su Andringa, scappa Verona, time out Anastasi 17-13. Pipe vincente di Maar 20-17. Muro a tre ben piazzato di Piacenza che ferma l’offensiva di Keita 20-19. Mani out di Mozic ai danni di Brizard, time out Gas Sales 22-19. Mozic a segno in diagonale, tocca e basta la difesa di Andringa 23-21. Ancora Keita, certezza offensiva dei Gialloblu 21-24. Dzavoranok chiude il secondo set 21-25.

Terzo set 25-18

Inizia fortissimo Verona, avanti 5-3. Keita in stato di grazia, ventiquattro punti personali 7-3. Muro di Cortesia su Andringa 8-3. Errore in attacco di Mozic che spedisce il pallone abbondantemente out 10-5. Attacco out di Romanò 11-5. Muro di Cortesia su Simon, time out obbligatorio di Anastasi 13-5. A segno Bovolenta in parallela 13-6.

Mani out di Dzavoranok, Piacenza sotto di dieci lunghezze 17-7. Primo tempo vincente di Zingel 18-8. Keita a segno in diagonale 19-8. Errore al servizio di Dzavoranok 19-9. Pipe vincente di Maar 21-12. Azione fotocopia di Maar che attacca in pipe 21-13. Ace di Galassi 21-14. Keita ferma il momento positivo di Piacenza in parallela 22-14. Il primo tempo vincente di Zingel regala il match ball a Verona 24-18. Il muro di Zingel condanna la Gas Sales alla terza sconfitta consecutiva 25-18.

RANA VERONA – GAS SALES PIACENZA 3-0

(25-20, 25-21, 25-18)

RANA VERONA: Cortesia 6, Abaev, Dzavoronok 6, Zingel 11, Keita 29, Mozic 8, D’Amico (L), Spirito. Ne: Chevalier, Sani, Jensen, Bonisoli (L), Vitelli, Zanotti. All. Stoytchev.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Simon 7, Romanò 8, Andringa 3, Galassi 8, Brizard 4, Maar 12, Scanferla (L), Loreti, Bovolenta 2. Ne: Kovacevic, Kedzierski, Ricci, Gueye, Basso (L). All. Anastasi.