Volley – Gas Sales Piacenza, presentati Nikola Brborić e il fisioterapista Davide Gelmi. Brborić: “Sono arrivato in una società che punta sempre in alto”

Lo Sporting Club Quarto ha ospitato un nuovo appuntamento dedicato alla stagione sportiva di Gas Sales Piacenza, occasione durante la quale sono stati presentati ufficialmente lo schiacciatore serbo Nikola Brborić e il fisioterapista Davide Gelmi.

A fare gli onori di casa è stata Arianna Burzoni, titolare di BFT Burzoni e consigliere d’amministrazione di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che ha accolto ospiti, sostenitori e rappresentanti del club sottolineando il forte legame che unisce l’azienda alla società biancorossa.

Una struttura, quella dello Sporting Club Quarto, in continua evoluzione tra campi da calcio, padel, palestra, piscina, anfiteatro e campo per giocare a pallavolo.

Al tavolo dei relatori presenti – con Nikola Brborić e Davide Gelmi – Arianna Burzoni Titolare di BFT Burzoni e Consigliere d’Amministrazione di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Giuseppe Bongiorni Vicepresidente di Gas Sales Piacenza.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato con soddisfazione il rinnovo della partnership tra BFT Burzoni e il club piacentino. L’azienda sarà infatti al fianco di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per il nono anno consecutivo, confermando il proprio sostegno a un progetto sportivo che negli anni ha saputo rappresentare il territorio ai massimi livelli della pallavolo nazionale.

Il ventenne Nikola Brborić, schiacciatore serbo alla sua prima esperienza in Italia, ha raccontato le proprie sensazioni in vista dell’inizio della stagione, manifestando entusiasmo per l’opportunità di indossare la maglia biancorossa e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra.

Davide Gelmi ha invece illustrato il proprio ruolo all’interno dello staff sanitario, evidenziando l’importanza del lavoro quotidiano per garantire agli atleti le migliori condizioni fisiche durante tutto l’arco della stagione.

Il vicepresidente Giuseppe Bongiorni ha ringraziato BFT Burzoni per la fiducia e la continuità dimostrata nel corso degli anni, sottolineando come il supporto delle aziende del territorio rappresenti un elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo del progetto Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Giuseppe Bongiorni

“Siamo una delle squadre più giovani della SuperLega ma le ambizioni restano invariate, pensiamo sempre di migliorarci e restare là in alto in classifica con le grandi. Quello che chiedo ai giocatori è divertirsi e fare divertire perché l’impegno sono certo lo metteranno in ogni partita. Il pubblico sarà il nostro uomo più in campo”.

Nikola Brborić

“Ho scelto Piacenza perché è una società che punta sempre in alto e che ogni atleta sogna di rappresentare. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura, lavorare con compagni e staff di altissimo livello e vivere l’atmosfera di una piazza che ama profondamente la pallavolo. Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia che mi è stata accordata, sto vivendo un sogno. Il mio punto di forza? Mi reputo un giocatore completo e moderno, il mio idolo è Vladimir Grbic””.