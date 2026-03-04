Volley – Piacenza e San Nicolò centro regionale: domenica 3 maggio le finali di categoria U16

Il cuore della pallavolo giovanile pulserà nella nostra provincia domenica 3 maggio: Piacenza e San Nicolò ospiteranno infatti le finali regionali di pallavolo femminile U16, un appuntamento che convoglierà nella nostra provincia le realtà più interessanti del panorama emiliano romagnolo che si giocheranno non solo il titolo regionale ma anche l’accesso alle fasi nazionali in programma tra 25 e 31 maggio ad Assisi.

Un evento della FIPAV Regionale fortemente voluto dal Comitato Organizzatore di Piacenza che vedrà la Volley Academy come organizzatrice sul territorio bissando l’esperienza maturata nel 2023 con le finali regionali under 18 che avevano visto alla Palestra Baldini-Salvadè il coinvolgimento di un nutrito staff VAP con il supporto di realtà imprenditoriali del territorio e l’importante coordinamento della FIPAV Piacenza.

La nostra provincia raddoppierà coinvolgendo non soltanto i campi della Baldini-Salvadè che nel corso degli anni hanno celebrato, tra gli altri, anche il titolo territoriale U13 di VAP, in un contesto di grande festa e con la partecipazione della giocatrice piacentina Martina Bracchi, ma spaziando anche al Palazzetto dello Sport di San Nicolò inaugurato nel settembre 2024 e diventato in poco tempo importante polo di attrazione per la pallavolo locale.

Il programma (da definire gli orari) prevederà le semifinali nel corso della mattinata a Piacenza e la finalissima nel pomeriggio a San Nicolò: un primo importante tassello in un contesto che vedrà il territorio – in sinergia con Parma – ospitare un altro evento di grande caratura con le finali nazionali maschili U19 tra 11 e 17 maggio.

