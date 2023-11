Volley – Prima sconfitta in campionato per la Gas Sales che cade a Trento per 3-1

Arriva con l’Itas Trentino la prima sconfitta per Gas Sales Piacenza nel campionato di SuperLega. Perso il primo set ai vantaggi dopo essere stati avanti di tre lunghezze (19-22) e aver sprecato un set point, la formazione biancorossa ha fatica a ritrovare ritmo e colpi. Solo sul finire del secondo parziale la squadra ha dato continuità alle sue azioni e così pure nel terzo per poi lottare fino a metà del quarto parziale per poi lasciare strada ai trentini.

Oltre all’assenza di Romanò coach Andrea Anastasi ha dovuto rinunciare al libero Scanferla vittima di un attacco influenzale. Prima gara da titolare per Nicolò Hoffer che pagato inizialmente lo scotto di un pizzico di emozione ha poi fatto vedere buone cose. Bene Lucarelli che chiude con un 75% in attacco come pure Recine il cui ingresso in campo è stato più che positivo. Simon con quattro block in è stato il migliore in campo nel fondamentale.

Adesso testa alla gara di mercoledì 15 novembre quando per la quinta giornata di campionato al PalabancaSport arriva Cisterna.

La partita

Avvio di partita molto equilibrato, Trento con un paio di ace (6-4 e 8-6) cerca l’allungo, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ribatte colpo su colpo, il muro di Simon e Leal vale la parità a quota 9, un nuovo ace dà ai padroni di casa il doppio vantaggio (13-11). Gran recupero di Leal, sulla rigiocata di Trento muro di Simon (17 pari), ancora Simon per il 18 pari e la freccia i biancorossi la mettono con il mani fuori di Lucarelli (17-18) con Soli a chiamare time out. Lucarelli, muro di Ricci e ancora Lucarelli (88% in attacco) a sfondare il muro avversario (19-22) con Soli a chiamare il secondo time out, l’ace di Michieletto porta Trento ad una lunghezza (21-22) ed ora è Anastasi a chiamare tempo. È parità a quota 23, il set point è biancorosso con Ricci (23-24), annullato, set point di Trento sull’errore in attacco di Leal (25-24), chiude con un ace Sbertoli.

Trentino allunga

Aver perso il primo parziale con due errori e un ace subito negli ultimi tre scambi lascia il segno in casa biancorossa e Trento ne approfitta: 5-1 e quindi 8-4. Fatica Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a ritrovare il bandolo della matassa, due errori in attacco di Leal e Gironi e l’ace di Sbertoli fanno volare i padroni di casa (13-6) con Anastasi a chiamare il suo secondo time out. Dentro Recine per Leal, secondo tocco di Brizard, muro secco di Simon arriva la reazione biancorossa (15-11), gran punto di Recine e muro biancorosso (18-15) con Soli a chiamare tempo. Al rientro in campo ace di Lucarelli per il 18-16, Piacenza ha l’occasione per il 19-18 non la chiude, ripartono i trentini (21-17), uno scatenato Kozamernik segna l’ace del 23-18, Michieletto porta il primo di cinque set point, l’errore di Gironi manda le squadre al cambio campo.

Piacenza reagisce

Recine resta in campo, Leal in panca. Si vede in campo una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza meno remissiva ma soprattutto più efficace in battuta, l’ace di Simon porta a cinque lunghezze il vantaggio dei suoi (9-14) che diventano sei con la bomba di Lucarelli che consiglia a Soli di chiamare time out. Al rientro in campo Trento due punti li rosicchia (11-15), il vantaggio biancorosso viaggia sulle tre – quattro lunghezze, due muri consecutivi, uno di Recine e l’altro di Simon, porta a sei i punti di vantaggio (15-21), due ace consecutivi di Recine portano tanti set point (16-24), il terzo ace vale il set.

I padroni di casa chiudono il match

I primi due punti sono di Trento, poi le due squadre viaggiano a braccetto, sul 6 pari break dei padroni di casa (8-6) che cercano l’allungo sull’attacco out di Recine (10-7). Sbertoli dalla linea dei nove metri mette in crisi la seconda linea biancorossa, ace (12-8) e quindi due attacchi tutta potenza dei trentini (14-8) con Anastasi a chiamare il secondo time out. Fatica Piacenza a ritrovare colpi e misura, Trento ringrazia, cresce a muro, segna due ace consecutivi con Podrascanin (22-14) e corre veloce verso la chiusura del parziale e della partita. Il primo di tanti match ball lo porta Kozamernik (24-16), chiude alla seconda occasione sulla battuta lunga di Brizard.

ITAS TRENTINO – GAS SALES PIACENZA 3-1

(26-24, 25-19, 16-25, 25-17)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 4, Lavia 9, Kozamernik 9, Rychlicki 16, Michieletto 18, Podrascanin 11, Laurenzano (L), Nelli 1, Acquarone, Pace (L), Cavuto. Ne: D’heer, Berger, Magalini. All. Soli.

GAS SALES PIACENZA: Ricci 7, Gironi 11, Leal 4, Simon 14, Brizard 2, Lucarelli 16, Hoffer (L), Recine 15, Andringa, Alonso. Ne: Caneschi, Dias. All. Anastasi.