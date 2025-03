Volley, Serie B – Canottieri Ongina lotta ma cede al tie break a Scanzorosciate

Un bis d’autore solo sfumato. In serie B maschile non riesce il secondo colpaccio stagionale della Canottieri Ongina contro la “big” Scanzorosciate, battuta 3-1 all’andata a Monticelli e questa volta indigesta al tie break in terra bergamasca. In una partita dal copione incerto e con continui cambi di fronte, la squadra di Gabriele Bruni ha ceduto 15-12 al quinto set, dopo aver reagito in due occasioni a un set di svantaggio (1-0 e 2-1), riuscendo anche a sventare tre occasioni giallorosse per andare 2-0.

Quaranta errori alla riga del totale (dei quali 32 nei primi tre set) testimoniano alcuni momenti difficili dei gialloneri, mentre per contro non sono mancati i segnali positivi di squadra, sebbene a festeggiare, dopo 3 ko consecutivi, siano stati i bergamaschi. Tre le doppie cifre per la Canottieri Ongina, che ha basato buona parte del suo gioco sull’asse di posto quattro Scaffidi-Chadtchyn (18 e 20 punti, entrambi con il 48% di positività), mentre al centro buona prova di sostanza per Chirila (9 punti in attacco (64% offensivo) e 2 muri per gli 11 totali a livello individuale).

“E’ stata una partita molto strana, da montagne russe. Nel primo set dopo 6-7 punti abbiamo subìto un loro break senza trovare il filo del gioco, soprattutto a muro. Il secondo parziale ci ha visto ritrovare la concentrazione, anche se i tanti errori hanno rischiato di vanificare la reazione, ma siamo riusciti a spuntarla ai vantaggi. Terza frazione da dimenticare, poi abbiamo resettato ripartendo nel quarto per poi approdare al tie break, dove un paio di episodi arbitrali hanno inciso sul 15-12 finale.

Siamo andati molto vicino a portare a casa alla vittoria, ma non è bastato. Torniamo a Monticelli con un punto in una situazione di estrema difficoltà: anche in questa settimana per motivi fisici e di lavoro ci siamo allenati a ranghi ridotti. Questo fa ben sperare anche se bisogna sempre stare molto vigili. Sabato arriva la nostra bestia nera Villa d’Oro, seconda in classifica, anche se per motivi di gestione fisica nei prossimi giorni dovremo tenere a riposo qualche giocatore”.

Appuntamento, dunque, sabato alle 18 a Monticelli contro i rossoneri, mentre nel frattempo la Canottieri Ongina aggiunge un mattoncino alla propria graduatoria, salendo a quota 26 punti, venendo però agganciata al settimo posto dai giovani di Modena Volley.

SCANZOROSCIATE-CANOTTIERI ONGINA 3-2

(25-17, 27-29, 25-12, 19-25, 15-12)

SCANZOROSCIATE: Reseghetti 2, Innocenti 16, Pessina 4, Falgari 23, Gritti 16, Valsecchi 10, Viti (L), Paganelli, Carminati, Marcassoli. N.e.: Casale, Pini, Cioffi, Perini, Cassina. All.: Fabbri

CANOTTIERI ONGINA: Scaffidi 18, Pène 5, Ramberti 4, Chadtchyn 20, Chirila 11, Giacomini 4, Rosati (L), Bocu 4, Belfanti, Ruggeri 1, Aquino, Nasi, Tagliaferri. N.e.: De Biasi (L). All.: Bruni