Nicola Cosentino è il nuovo comandante del Genio Pontieri di Piacenza: “Obiettivo mantenere gli ottimi rapporti con la città” – AUDIO e FOTO

Si è svolta oggi nella Caserma “Tenente Filippo Nicolai” la cerimonia di avvicendamento al comando del 2° Reggimento Genio Pontieri, tra il Colonnello Daniele Paradiso, Comandante cedente, e il parigrado Nicola Cosentino, Comandante subentrante, alla presenza del Vice Comandante del Comando Genio, Colonnello Severino Amatucci e di autorità civili, militari e religiose della città.

La cerimonia si è svolta nella sede del Reggimento, in piazza Alessandro Casali 12 a Piacenza, e ha rappresentato il momento ufficiale del cambio al vertice dell’unità dell’Esercito.

Nel corso dell’evento il comandante uscente, colonnello Daniele Paradiso, ha affidato la Bandiera di Guerra del 2° Reggimento Genio Pontieri al colonnello Nicola Cosentino, che ha assunto il comando.

Un passaggio dal forte valore simbolico e militare: la Bandiera di Guerra rappresenta infatti la storia, le tradizioni e l’identità del Reggimento e ha accompagnato formalmente il trasferimento delle responsabilità tra il comandante cedente e quello subentrante.

Con la cerimonia si è quindi concluso il periodo al comando del colonnello Paradiso ed è iniziato ufficialmente quello del colonnello Cosentino alla guida del 2° Reggimento Genio Pontieri.

Il Colonnello Nicola COSENTINO ha prestato servizio presso alcuni dei reggimenti genio guastatori dove ho svolto i vari incarichi di comandante di plotone e di compagnia: “Successivamente ho svolto il periodo di comando di battaglione presso l’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia e l’incarico di Capo Ufficio Operazioni e Addestramento presso il 32° reggimento genio Guastatori di Fossano. Ho partecipato a numerose missioni all’estero e provengo dal 1° Reparto Infrastrutture dove svolgevo l’incarico di Capo della 2^ Sezione Lavori“.

Momento di bilanci

Il Colonnello Paradiso conclude quasi due anni di comando, durante i quali il Reggimento è stato impegnato in numerose attività operative, quali il comando del Raggruppamento “Emilia Romagna- Toscana”, nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” nel primo semestre del 2026, e esercitazioni multinazionali di rilievo, tra cui la “Grand Crossing 2025” in Germania e la “Saber Strike 2026” in Polonia. A livello nazionale, il Reparto ha inoltre partecipato all’esercitazione “Stige 2026” svoltasi sul fiume Po in Piacenza.

Significativo è stato anche l’impegno a favore della collettività dove, il 2° Pontieri, ha effettuato 368 interventi di ordigni bellici di varia tipologia, tra cui 7 bombe d’aereo e una bomba di profondità, nelle 9 province di propria competenza territoriale tra Emilia Romagna, Toscana e Liguria.

Reparto altamente specializzato, radicato a Piacenza dal 1883, il 2° Pontieri, rappresenta una capacità distintiva della Difesa Italiana e della NATO, grazie alla capacità di superare corsi d’acqua di grandi dimensioni mediante ponti galleggianti mobili.

Tradizione, Specializzazione, Innovazione e capacità di adattamento, continuano a caratterizzare il Reparto, proiettandolo verso nuove sfide operative future.