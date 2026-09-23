Ciclismo – Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) in top ten ai Mondiali in Canada

Inizia con una bella e significativa top ten l’avventura iridata di Matilde Rossignoli, portacolori della Bft Burzoni VO2 Team Pink protagonista stasera (orario italiano) nella prova a cronometro Donne Juniores ai Mondiali di Montreal (Canada) dove difendeva i colori dell’Italia nella lotta contro il tempo di categoria insieme all’altra azzurra Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli), diciassettesima a 1 minuto e 7 secondi.

Partita alle 21.15 italiane (le 15.15 locali) , la “panterina” veronese classe 2008 ha saputo superarsi, chiudendo all’ottavo posto sulla distanza di 10 chilometri e 700 metri a 41 secondi dalla neocampionessa del mondo Maria Okrucinska (Polonia), sul gradino più alto del podio davanti alla belga Yana Decruyenaere (seconda a 12 secondi) e alla britannica Aalia Clay, distanziata di 24 secondi.

Venerdì la Rossignoli sarà al via della prova in linea, che scatterà alle 14.15 locali (le 20.15 in Italia) sulla distanza di 80 chilometri e 400 metri. Matilde sarà una delle quattro “frecce” azzurre insieme a Maria Acuti, Giorgia Pellizotti e Azzurra Ballan.

Risultati

1) Maria Okrucińska (Polonia) 15:17.51

2) Yana Decruyenaere (Belgio) +0:12.25

3) Aalia Clay (Gran Bretagna) +0:24.51

4) Anja Grossmann (Svizzera) +0:24.58

5) Laura Five (Belgio) +0:35.72

6) Klara Dworatzek (Germania) +0:39.26

7) Lily Edwards (Stati Uniti) +0:41.87

8) Matilde Rossignoli (Italia) +0:41.96

9) Alejandra Neira (Spagna) +0:45.80

10) Gabriella McHugh (Gran Bretagna) +0:48.61

11) Augustė Mikutytė (Lituania) +0:50.51

12) Edda Bieberle (Germania) +1:00.17

13) Nabyenka Garcia (Messico) +1:00.64

14) Zara Sofia Lamprea (Colombia) +1:00.77

15) Neve Parslow (Australia) +1:03.84

16) Megan Moore (Australia) +1:06.36

17) Maria Acuti (Italia) +1:07.27