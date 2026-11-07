Cioccolandia, un sabato di dolcezza a Castel San Giovanni. Domenica si replica con il professor Persegani – FOTO

Il taglio della Torta Rita, il salame di cioccolato, il Morettino, i laboratori Cioccobimbi, le degustazioni e tanto altro ancora: Cioccolandia, riconosciuta Sagra di Qualità dall’Unpli, ha aperto il suo fine settimana a Castel San Giovanni. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco prosegue domani, domenica 8 novembre, dalle 9 alle 18.30, con un nuovo programma di appuntamenti e l’atteso show cooking del professor Daniele Persegani (alle 16.30), volto della trasmissione di Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno”.

La prima giornata della 22esima edizione ha accompagnato il pubblico tra le bancarelle nelle vie del centro, le proposte degli artigiani Maestri del Cioccolato e le attività commerciali della città, insieme ad artisti dell’ingegno, alimentaristi e associazioni di volontariato. In via Mazzini, spazio anche ai bauli vintage de “Lo Sbarazzo”.

Dopo l’inaugurazione delle 14.30 in piazza XX Settembre, il programma del pomeriggio è entrato nel vivo con la Torta Rita, seguita alle 15 dal salame di cioccolato in via Verdi e dai tre turni di Cioccobimbi, laboratorio di cucina dedicato ai più piccoli che tanto piace. In piazza Cardinale Casaroli, gli studenti dell’Istituto Raineri-Marcora hanno proposto le proprie creazioni artigianali, mentre alle 15.30, nella zona di San Rocco, è stato il momento del dolce tortino Morettino, grande e apprezzatissima novità di questa edizione.

“Cioccolandia ormai caratterizza la città di Castel San Giovanni, ci consente di promuovere il nostro territorio: tante sono le persone che provengono da fuori provincia e anche fuori regione per venire a gustare tutte le prelibatezze di questa due giorni”, ha dichiarato Valentina Stragliati, sindaco di Castel San Giovanni al momento del taglio del nastro. “Una festa che ci consente di vivere momenti insieme, di coesione, una manifestazione che ogni anno ci rende veramente orgogliosi”.

“Saluto tutte le autorità presenti, ringrazio il ministro Tommaso Foti, il prefetto Patrizia Palmisani, ringrazio tutti i sindaci presenti, tutte le associazioni di volontariato, il Comitato Vita in Centro Storico. Un grazie particolare alla nostra meravigliosa Pro Loco. Ringrazio il presidente Bertaccini, a cui rivolgo un abbraccio affettuoso. Perché sappiamo bene che dietro l’organizzazione di un’edizione di Cioccolandia ci sono tantissimi mesi di lavoro, tanta passione e tanto impegno”, ha concluso il primo cittadino.

“Una due giorni in dolcezza che dallo scorso anno si fregia del titolo di Sagra di Qualità, due giorni all’insegna del divertimento e dello stare insieme”, ha detto Daniela Garrini, vicepresidente della Pro Loco. “È doveroso da parte nostra ringraziare il nostro presidente Sergio Bertaccini, la nostra colonna portante, che oggi non può essere con noi per causa di forze maggiore: è però qui a Cioccolandia con il cuore e con lo spirito”.

Un ringraziamento, da parte dei volontari, anche all’amministrazione comunale, al Comitato Vita in Centro Storico, a tutte le associazioni, e al main sponsor Bardini.

“La prima giornata è andata più che bene, direi molto bene. L’evento ha registrato una grande partecipazione di pubblico”, ha aggiunto Angelo Laface, consigliere della Pro Loco di Castel San Giovanni e presidente provinciale dell’Unpli. “Particolarmente apprezzata è stata Cioccobimbi: vedere la felicità dei bambini è stata una delle soddisfazioni più belle. Molto gradita anche la novità del Morettino. Abbiamo inoltre avuto il piacere di ospitare il prefetto Patrizia Palmisani: una presenza importante che testimonia il riconoscimento delle istituzioni nei confronti della nostra manifestazione. Significativa anche la partecipazione dei presidenti delle altre Pro Loco piacentine, segno che tra le nostre associazioni si sta creando una bella sinergia votata al lavoro di squadra. A impreziosire ulteriormente l’evento è stata anche la presenza di Maximiliano Falerni, presidente di UNPLI Emilia-Romagna”.

“Un evento che è entrato nella tradizione non solo di questo comune, ma di tutto il territorio. È un evento, a mio avviso, particolarmente importante perché incarna la dimensione dell’appartenenza alla comunità, riesce a coinvolgere tutti i cittadini e tutte le realtà del territorio: una bella testimonianza di coesione sociale, che oggi è una delle cose più importanti”, ha commentato il prefetto Patrizia Palmisani, prefetto di Piacenza.

“Sono qui in qualità di consigliere comunale, quindi direi di tagliare il nastro e iniziare la festa”, ha scherzato il ministro Tommaso Foti. “Per il resto mi associo alle parole del sindaco e del prefetto: Cioccalandia è un evento che incarna alla perfezione lo spirito di comunità”.

Sempre parlando di amicizia e comunità, ospite quest’anno a Cioccolandia una delegazione dalla città di Slunj (Croazia) con cui Castel San Giovanni vanta un gemellaggio saldo e longevo: il prossimo anno ricorrerà il 50esimo anniversario di questo splendido legame.

Ad arricchire la giornata, le esibizioni per bambini con moto elettriche del Motoclub Val Tidone in piazza Olubra e i “Filipei”, gli anolini al cioccolato distribuiti dall’Oratorio San Filippo Neri in piazza Cardinale Casaroli. Lo stand della Pro Loco ha affiancato il programma con le proprie proposte dolci.

Domenica 8 novembre si ricomincia dalle 9, con assaggi e vendita del salame di cioccolato allo stand della Pro Loco in piazza XX Settembre. Nel pomeriggio si susseguiranno i momenti più golosi: alle 14.30 i profiteroles in piazza XX Settembre, alle 14.45 il salame di cioccolato lungo via Verdi e dalle 15 i tre turni di Cioccobimbi.

Alle 15.15 torneranno le degustazioni preparate dagli studenti del Raineri-Marcora in piazza Cardinale Casaroli, mentre alle 15.30, in corso Matteotti, nella zona di San Rocco, sarà servito il dolce tortino Fioretto.

Alle 16.30 spazio a uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione: lo show cooking del professor Daniele Persegani, pronto a portare a Cioccolandia la sua cucina e la simpatia che il pubblico conosce anche attraverso la televisione.

Continueranno poi a imperversare Cioccolotto, Willy Wonka e i Folletti, che distribuiranno ai bambini le caramelle offerte dalla Dispensa del Cuocone. In piazza Cardinale Casaroli torneranno i “Filipei” dell’Oratorio San Filippo Neri.

L’appuntamento è dunque per domani, nel centro di Castel San Giovanni, per un’altra giornata da trascorrere insieme nel segno del cioccolato.