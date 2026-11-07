Natale di solidarietà ed eccellenza agroalimentare con la Box Alta Val Tidone

7 Novembre 2026 Redazione FG Attualità
Natale di solidarietà ed eccellenza agroalimentare con la Box Alta Val Tidone

Per il terzo anno consecutivo torna con l’approssimarsi delle festività natalizie la Box AVT, il pacco contenente alcuni tra i prodotti di eccellenze dell’agroalimentare dell’Alta Val Tidone, ideali come idee regalo. E straordinari come metodo di beneficenza e solidarietà.

Cap Service NovDic26

Dopo il successo dello scorso anno, con 200 pacchi venduti e oltre mille euro consegnati in dono all’Hospice di Borgonovo Val Tidone, per il 2026 l’Amministrazione comunale di Alta Val Tidone ha voluto riproporre l’iniziativa, realizzata in collaborazione con Ranca Tartufi e alcuni produttori e aziende locali.

“Sta diventando una piacevole modalità sia per far conoscere i nostri prodotti di eccellenza sia per fare del bene – sottolinea il Sindaco Franco Albertini – Quest’anno parte del ricavato verrà utilizzato per alcuni progetti sociali del Comune a sostegno delle fasce più fragili della nostra comunità. Un ringraziamento di cuore a chi concorre alla realizzazione di questa Box che è nata dalla felice esperienza del brand Nero di Pecorara ed è un ulteriore strumento per promuovere prodotti e territorio dell’Alta Val Tidone, oltre a fare del bene”.

Nella Box AVT 2026, le cui prenotazioni sono aperte telefonando al numero 0523993706/08, si possono trovare: un vasetto di macinato Nero di Pecorara, una confezione di riso al tartufo di Ranca Tartufi, un cacciatorino del Salumificio Grossetti, un formaggio al tartufo dell’azienda Manfredi e un vasetto di miele di Faunomoro.

“Mi unisco nei ringraziamenti a chi partecipa in ogni forma alla realizzazione di questo progetto – dice Carlo Fontana, consigliere delegato del Comune di Alta Val Tidone – I pacchi, che sono sia uno strumento di solidarietà sia un progetto di valorizzazione del nostro territorio, saranno in distribuzione dalla prima metà di dicembre per chi li avrà prenotati e sono un’ottima e gustosa strenna natalizia”.

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