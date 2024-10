Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio, stop interno: Montesport vince 3-1

Prima sconfitta in campionato per la Pallavolo San Giorgio. A sorridere è il team toscano di Montespertoli.

La cronaca

Nei primi due set alla squadra piacentina sono fatali alcuni errori nel finale. Nel terzo Tonini e compagne rientrano in gara ma nel quarto Montesport chiude la contesa. La Pallavolo San Giorgio parte bene nel set d’apertura (4-0) e con gli attacchi di Camurri e di una ispirata Marinucci riesce a tenere un break di vantaggio, 11-10. Montesport impatta sul 12-12 e mette la freccia sul 16-17. Coach Capra chiama tempo, la Sangio riordina le idee e di rimette in corsa, allungando sul 21-19; le ospiti restano in scia, sorpassano all’ultima curva e, sfruttando il primo set point, chiudono 23-25.

L’inizio del secondo parziale è la fotocopia del precedente. La squadra di casa prende alcuni punti di vantaggio, 8-5 con Marinucci ed 11-9 Gilioli. Zoppi sigla il 17-17 ed il 19-19, poi un black out bel gioco ed un filotto di uno a sei regala il parziale alla Montesport (20-25). Sotto due a zero, la Pallavolo Saa Giorgio reagisce: il turno al servizio di Gilioli scardina la ricezione toscana, 12-8. La squadra di casa aumenta il ritmo di fioco ed allunga: un muro di Masciullo segna il 21-16 e Mariucci in fast chiude 25-17. Inizio shock nel quarto parziale: la Montesport vola sul 1-7 e sul 5-14. Due ace di Marinucci ed un attacco di They provano a rimettere in carreggiata la squadra piacentina (10-14) ma l’ace di Zoppi che sigla il 15-20 è l’ultimo sussulto, la Montesport è più precisa ed incassa l’intera posta in palio (16-25).

Nel prossimo turno, il secondo di tre gare interne consecutive, la Pallavolo San Giorgio affronterà un’latra squadra toscana la Bini Passione Valdarno, sconfitta nell’ultima giornata dalla Fantini Folcieri Ostiano.

Massimo Gregori, il direttore sportivo

“La partita è stata decisa da due fattori. Montesport ha fatto meno errori e ha difeso di più. La chiave è stata quella. Rispetto all’esordio i cambi non dato l’esito sperato. E’ una partita da dimenticare alla svelta e per i prossimi turni contro due squadre forti, cercheremo di lottare e fare la nostra partita”.

Pall. San Giorgio-Montesport 1-3

(23-25 20-25 25-17 16-25)

Pallavolo San Giorgio: Arfini 3, They 12, Sangiorgi, Marinucci 15, Gilioli 12, Camurri 8, Galelli (L), Lunardini, Tonini 6, Zorzetto, Cossali, Zoppi 9, Masciullo 3. All. Capra.

Montesport: Dri, Para, Cantini, Giubbolini, Ferri, Caputo, Scardigli, Mezzedimi, Gallu, Lazzeri, Bruni, Eifelli (L), Castellani (L)All. Luca Barboni.

Classifica

Fantini Folcieri Ostiano, Rubiera, Ripalta Cremasca, Moma Anderlini 6 punti; Volley Garlasco 5; Passione Valdarno 4; Crema, V.P. Volley, Volley Modena, Montesport 3; Pallavolo San Giorgio, Ambra Cavallini 2; Osgb Campagnola 1 punto; Bsc Sassuolo 0.

* Osgb Campagnola, Moma Anderlini, Bsc Sassuolo, Pallavolo San Giorgio, V.P. Volley Volley, Modena, Rubiera, Garlasco 1 gara in meno