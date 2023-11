Volley, Serie B1 – Vap, la classifica non si muove: sconfitta 3-0 anche a Pavia

Alla vigilia di questo scontro fra le ultime due in classifica a 0 punti, in casa Vap c’era la fondata speranza di poter muovere finalmente la classifica o di poter addirittura puntare alla vittoria. L’ottimismo era dettato dalle ultime prestazioni in costante crescendo delle ragazze di Licata e della prima vittoria stagionale ottenuta all’esordio in under 18 nella partita infrasettimanale di Bologna. Tutto ciò però non accade e addirittura si può dire che inaspettatamente sabato sera nell’imponente PalaRavizza la Vivi Energia Vap sia incorsa nella sua peggior prestazione stagionale. Le piacentine non sono mai entrate in partita. Non ha funzionato praticamente nulla, sia nella fase difensiva che in attacco. In soli 62 minuti le Pavesi si sono sbarazzate facilmente di una squadra mai così arrendevole e via via sempre più demoralizzata. Sono risultati vani anche i cambi fatti e i time out chiamati da Licata nel disperato tentativo di risollevare le sue ragazze.

SFRE-TECNILUX PAVIA – VIVI ENERGIA VAP 3-0

(25-10, 25-16, 25 -13)

VIVI ENERGIA VAP: Gazzola e Iacona liberi, Terrana 6 punti, Schillkovski, Da Pos, Milani 5, Ruggeri, Konate 1, Bibolotti, Borri 3, Nella 7, Dodi 2, Riccio. all: Licata

PAVIA: Baiardi, Pasini, Giunta, Ferraris, Migliore, Martini, Boscolo, Tonello, Bonitempo, Lazzarin libero.

all: Fontana

Serie C – Vittoria netta contro Reggio Emilia

Bell’incontro della Vap contro una tenace e coriacea Reggio Emilia. Tre set ben giocati dalla formazione di Coach Chiodaroli, con una buona pressione e un ottimo cambio-palla che ha dato la possibilità di gestire tutti i set in vantaggio fino alla fine. Soddisfazione della società perché tutte le ragazze del roster sono entrate in campo facendo una buona gara.

VAP 3-0 GIOVOLLEY Reggio Emilia

(25 -18, 25 -18, 25 -18)

VAP: Fiorentini, Mihali, Mino, Ferri, Bollati, Drazetic, Spotti, Bergonzi, Bernini, Ucovic, Borri, Carlá, Sorso. All. Chiodaroli. II° All Bruno

GIOVOLLEY Reggio Emilia: Pezzi, Bottazzi, Rovacchi, Corrieri, Corradi, Mecenero, Bartoli, Cattini, Fantini, Cattabiani, Montanari, Bucci. All. Marci

Under 16 sconfitta a Parma

Partita a tratti decisamente bella e combattuta durata più di 2 ore e mezzo con le due squadre che sono partite inizialmente troppo fallose, ma con il passare del tempo e dei set sono diventate entrambe più concrete anche in battuta.

Alla fine si è vista una buona Vap ancora alla ricerca della migliore forma e soprattutto di una maggiore continuità. Una Vap che ha lottato per tutti i 5 set perdendo per soli due punti. Adesso attenzione al prossimo incontro di Domenica prossima a Reggio Emilia.

Energy Parma 3-2 VAP Piacenza

(28-26, 14-25, 25-22, 19-25, 15-13)

VAP: Fiorentini, Mihali, Mino, Ferri, Bollati, Drazetic, Spotti, Bergonzi, Bernini, Ucovic, Borri, Carlá, Sorso. All. Chiodaroli. II° All Bruno

Energy Parma: Omeir, Bertolotti, Porcari, Ghirardi, Scita, Cotugno, Pastorelli, Belli, Bnà, Rossetti, Maggiali, Cusa. All. Bovio