Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad vola in Final four di Coppa Italia: 3-2 sul campo della Promoball

Una serata magica che regala un traguardo mai raggiunto dalla società. La Rossetti Market Conad fa festa a Maclodio (Brescia) per la conquista della Final Four di Coppa Italia di B2 femminile grazie al 3-2 ottenuto sul campo della Promoball Sanitars. Dopo il 3-0 casalingo contro Riccione, alla formazione allenata da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi serviva una vittoria con qualsiasi risultato per conquistare matematicamente il pass senza aspettare il risultato di Riccione-Promoball di sabato.

L’obiettivo è stato raggiunto al termine di una sfida emozionate. Prima parte molto equilibrata e spettacolare, con Alseno a segno nel primo set (21-25) e con la Promoball capace di spuntarla al quarto tentativo nel secondo (28-26). Il secondo atto è il dominio bresciano, evidente nel terzo set e anche in avvio di quarto parziale (14-9). Qui, però, la Rossetti Market Conad ha trovato le forze per reagire e a salire in cattedra, agguantando il tie break poi dominato alla distanza (9-15).

A trascinare le alsenesi, la prova “monstre” dell’opposta Stefania Bernabè, autrice di ben 42 punti, frutto di 36 attacchi vincenti (su 87 palloni, 41% di positività), 3 muri e altrettanti ace. Final Four che giocherà nuovamente la capitana gialloblù Chiara Shanti Falotico, lo scorso anno seconda con Ripalta Cremasca.

PROMOBALL SANITARS-ROSSETTI MARKET CONAD 2-3

(21-25, 28-26, 25-13, 22-25, 9-15)

PROMOBALL SANITARS: Moriconi 3, Ferrari 12, Baldi 23, Castellini 14, Macobatti 8, Conti, Bertoletti (L), Deganello, Gatti, Basalari 15, Sandrini. N.e.: Populini, Bendotti, Sala (L). All.: Nibbio

ROSSETTI MARKET CONAD: Falotico 10, Tartari 1, Bernabè 42, Marchesi 8, Frassi 7, Neri 7, Toffanin (L), Gandolfi, Spagnuolo. N.e.: Ghizzoni, Bozzetti, Palazzina, Scurzoni (L), Pieroni. All.: Bonini