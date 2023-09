Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio, bene il test congiunto con il River Volley

Prima sgambata stagionale della Pallavolo San Giorgio che nel test congiunto con il River Volley (serie C) si è imposta in quattro set mostrando ottimi spunti per lo staff tecnico. Coach Capra ha colto l’occasione per far ruotare tutto il roster.

In questo week end le ragazze effettueranno faranno alcuni giorno di riposo per riprendere la preparazione lunedì 4 settembre. Venerdì 8 presso il palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino, ore 20 ritrovo, fischio d’inizio 20.45 circa, la ‘Sangio’ disputerà un nuovo test amichevole contro le pari categoria della Promoball Maclodio, ambiziosa squadra bresciana, dove milita l’ex serie A Gloria Baldi, inserita nel girone B.

River Volley-Pallavolo San Giorgio 1-3 (12-25, 11-25, 16-25, 25-19)