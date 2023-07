Volley – La VAP annuncia due colpi: Mauro Fresa (direttore tecnico) e Alessandro Licata (coach)

La Volley Academy Piacenza (VAP) annuncia di avere affidato il ruolo di direttore tecnico e sportivo a Mauro Fresa. Da una vita nella pallavolo, di Fresa si ricordano, in particolare, le esperienze tra il 2002 e il 2011 da allenatore della Riso Scotti Pavia in A1, della Rebecchilupa Piacenza in A2 e, da secondo allenatore, della Radio 105 Foppapedretti Bergamo in A1.

Dal 2013 al 2019 e stato direttore tecnico del settore giovanile della Master Olympia Ravenna, mentre dal 2019 al 2022 è stato direttore tecnico dell’Olympia Teodora Ravenna in A2. Nella stagione 22/23 è stato invece direttore tecnico delle giovanili della Volley Forlì.

Alessandro Licata nuovo coach

La Volley Academy Piacenza (VAP) è lieta di comunicare di avere affidato il ruolo di coach delle squadre B1 e Under 18 ad Alessandro Licata.

Nato a Milano nel 1971, Licata ha coltivato importanti esperienze e vittorie giovanili, nel beach e indoor tra Lombardia e Liguria, con giovanissime atlete con cui ha sempre preso parte, in diverse stagioni ai campionati di serie B1 e B2.

La carriera

Due volte Campione d’Italia Beach Volley Juniores, Campione Regionale Liguria under 18 e under 19 con il Volley Matuzia di Sanremo nel 2000 e nel 2001, sei volte Campione Regionale Liguria (tra U16 e U18) con il Volley Genova VGP tra il 2001 e il 2017 e infine Campione Regionale under 18 con il Busnago Volleyball Team nel 2019 con 6° posto alle Finali Nazionali.

Nella scorsa stagione ha disputato con Pallavolo Gorle, all’interno di un progetto di sviluppo del Settore Giovanile di Volley Bergamo 1991, la serie B/1 con una squadra composta prevalentemente da atlete Under 18 del territorio ottenendo la salvezza a fronte di una evidente crescita del gruppo.

Venendo meno i presupposti per continuare l’avventura congiunta tra le Società nel Campionato di Serie B1, Volley Bergamo 1991 e Pallavolo Gorle hanno ritenuto doveroso liberare contrattualmente l’allenatore milanese che entra dunque a far parte di VAP mettendo a disposizione la sua competenza e professionalità.

Ad Alessandro va il benvenuto del presidente Corrado Marchetti e di tutta la Volley Academy Piacenza.

Di seguito, le prime parole di Licata

“Sono molto felice e lusingato per questa opportunità. Ho sempre ammirato e seguito il percorso di questa società che ha a cuore la crescita delle atlete sia del piacentino che del resto d’Italia. A fronte di importanti investimenti e di una struttura societaria che poche realtà anche di alto livello possono vantare, Volley Academy Piacenza mi sta offrendo la possibilità di lavorare in un ambito di vera élite a livello nazionale.