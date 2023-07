Volley, Serie B2 – Giulia Gilioli prosegue l’avventura con la Pallavolo San Giorgio

Prosegue incessante il mercato della società piacentina in vista del prossimo campionato nazionale di serie B2, stagione 2023/2024, il quinto consecutivo della storia. La schiacciatrice Giulia Gilioli prosegue l’avventura con la maglia giallobiancoblù della Pallavolo San Giorgio anche per la prossima stagione

Nata a Parma, il 7 settembre 2003, residente a Piacenza, la nuova schiacciatrice albiceleste è cresciuta nelle giovanili del River Volley di Rivergaro dove arriva ad esordire in serie C.

Nell’estate 2019 passa alla Vap (acronimo di Volley Academy Piacenza) dove prende parte al torneo di serie C prima e successivamente in B2 (2020/2021). Nel 2021/2022 il passaggio alla Pallavolo Sangiorgio e nel 2022/2023 ha contribuito alla conquista del secondo posto in campionato ed alla conseguente qualificazione ai playoff per la promozione in B1, corsa conclusasi al triangolare finale.

Giulia è nipote d’arte. Sua zia, Elisabetta Gilioli, è stata una nota giocatrice in serie A1 e A2 negli anni ’90 e vanta anche delle presenze in nazionale.

Roster Pallavolo San Giorgio

Opposta: Chiara Tonini (confermato). Schiacciatrici: Alessia Arfini (confermata), Giulia Gilioli (confermata). Centrale: Valentina Zoppi (confermata). Libero: Greta Galelli (confermata). Allenatore: Matteo Capra (confermato).

