Volley, Serie D – River sontuoso, Parma espugnata 3-1

Sontuosa prestazione del RIVER DECALACQUE che, grazie ad una prova corale e convincente, espugna il campo dello Sport Club Parma, terza forza del campionato, consolidando la seconda posizione in classifica generale. Il match è stato equilibrato solamente nel secondo parziale, poi vinto ai vantaggi dalle padrone di casa; nei restanti set il RIVER ha mostrato una superiorità di gioco che le ha permesso di aggiudicarsi i parziali con ampi vantaggi.
Una prestazione convincente che permette al RIVER DECALACQUE di consolidare la seconda piazza in classifica al termine del girone d’andata. Ora il campionato si ferma per due settimane; si riprende il 6 febbraio al Palarebecchi ove riceveremo la visita della formazione reggiana del JOVI VOLLEY.
SPORT CLUB PARMA PR – DECALACQUE RIVER PC 1-3
(14-25 26-24 18-25 14-25)
SPORT CLUB PARMA: Piazza, Quattromini (L2), Pini, Provenzano 9, Bertoli, De Giovanna, Mantelli (L1), Zucchi, Zeby 7, Bellicchi 4, Dondi 21, Balduini 11, All. Salomoni, Ass. All. Bovio;
DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 25, Viaroli (L1), Rocca 11, Manzari 5, Boiardi 1, Basile, Colombini, Cappellini 17, Molinaroli 16, Bersanetti (L2), Mozzi 1, Rolleri, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;