Volley, Serie D – River sontuoso, Parma espugnata 3-1

Sontuosa prestazione del RIVER DECALACQUE che, grazie ad una prova corale e convincente, espugna il campo dello Sport Club Parma, terza forza del campionato, consolidando la seconda posizione in classifica generale. Il match è stato equilibrato solamente nel secondo parziale, poi vinto ai vantaggi dalle padrone di casa; nei restanti set il RIVER ha mostrato una superiorità di gioco che le ha permesso di aggiudicarsi i parziali con ampi vantaggi.

Una prestazione convincente che permette al RIVER DECALACQUE di consolidare la seconda piazza in classifica al termine del girone d’andata. Ora il campionato si ferma per due settimane; si riprende il 6 febbraio al Palarebecchi ove riceveremo la visita della formazione reggiana del JOVI VOLLEY.

SPORT CLUB PARMA PR – DECALACQUE RIVER PC 1-3

(14-25 26-24 18-25 14-25)

SPORT CLUB PARMA: Piazza, Quattromini (L2), Pini, Provenzano 9, Bertoli, De Giovanna, Mantelli (L1), Zucchi, Zeby 7, Bellicchi 4, Dondi 21, Balduini 11, All. Salomoni, Ass. All. Bovio;

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 25, Viaroli (L1), Rocca 11, Manzari 5, Boiardi 1, Basile, Colombini, Cappellini 17, Molinaroli 16, Bersanetti (L2), Mozzi 1, Rolleri, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy