Emporio Solidale, da 7 anni a Piacenza per le famiglie in difficoltà. A Volontariato in Onda Lidia Frezzei: “Aiutiamo circa 700 persone” – AUDIO

Emporio Solidale, da 7 anni a Piacenza per le famiglie in difficoltà, Lidia Frezzei: “Aiutiamo circa 700 persone”.

E’ un progetto che nasce dalla collaborazione tra Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Caritas Diocesana, con l’obiettivo di supportare le famiglie in temporanea difficoltà economica. Lidia Frazzei, l’operatrice ospite di Volontariato in onda il programma realizzato da Radio Sound in collaborazione con CSV Emilia, svolge un ruolo di rilievo nel raccontare e organizzare le iniziative dell’Emporio, contribuendo a sostenere le persone in difficoltà attraverso l’organizzazione di aiuti e raccolte di beni, inclusi quelli scolastici.

Ormai siamo attivi da 7 anni con l’obiettivo di aiutare le famiglie del territorio che stanno attraversando un periodo di temporanea difficoltà. Al momento sono 150 i nuclei in carico che coinvolgono circa 700 persone.

C’è stato un aumento di richieste da parte di famiglie italiane e di origine straniera negli ultimi anni. L’intento del progetto è supportarle, non solo con un aiuto concreto nel fare la spesa attraverso il supermercato gratuito, ma anche con l’avvio di percorsi ad hoc. In particolare è un piano di aiuto che va dalla ricerca del lavoro a un sostegno psicologico, ma anche ad esempio un supporto compiti dei bambini e tante altre iniziative con la finalità riportare, nel giro di un anno o qualcosa in più, queste famiglie in autonomia.

Lidia Frazzei è parte integrante dell’organizzazione delle iniziative dell’associazione, come le raccolte di materiale scolastico o i festeggiamenti per gli anniversari dell’Emporio, evidenziando l’importanza del sostegno comunitario.

Nel mese di marzo abbiamo tante iniziative in programma rivolte ai bambini e alle famiglie. In particolare avremo i laboratori del sabato mattina, sempre su tematiche legate al rispetto dell’ambiente, al riciclo e alla solidarietà. Poi concluderemo il mese con il villaggio delle uova di Pasqua. Sono due giornate in cui allestiremo la nostra sala riunioni in un vero e proprio villaggio delle uova e i bambini potranno venire per divertirsi insieme a noi.

Portare momenti di felicità a queste famiglie è una strada importante

Accompagnare con un sorriso, con un abbraccio, con un gesto di speranza e di vicinanza è essenziale, perché le famiglie che incontriamo vivono un momento molto delicato ed essere a fianco a loro è sicuramente molto importante per il loro percorso.

Lidia Frazzei

E’ attiva da tempo nel volontariato piacentino, con esperienze passate in AS.SO.FA. e ruoli attuali in Amnesty International e nell’associazione Mani tra le nuvole, rappresentando una figura operativa fondamentale per la gestione e la visibilità del progetto solidale a Piacenza.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy